惊艳！原油携手黄金逆袭美元 谨防日本央行“暗箭伤人”

隔夜美国经济数据再度传来坏消息，美国8月贸易逆差创五个月来最高水平，经济学家指出这一数据预示三季度GDP增长将陷入低迷，这也引发美元的新一轮抛售。周三(10月7日)亚市盘中，美元指数最低触及95.44。大宗商品则全线反弹，国际油价周二反弹逾4%，现货黄金一度触及1150美元/盎司。日内，日本央行将公布利率决议，市场将聚焦黑田是否会给出扩大QE的“信号弹”。

贸易逆差创五个月之最 美国经济阴云笼罩美元

美国商务部(DOC)周二(10月6日)公布的数据显示，美国8月贸易逆差创五个月来最高水平，这表明美国经济易受到强势美元和海外需求疲弱的影响，市场对于美联储加息预期转向更为谨慎。

美国商务部的数据显示，美国8月贸易逆差上升15.6%，至483.3亿美元，预期值455亿美元，前值从418.6亿美元修正为418.1亿美元。

市场分析人士指出，美国出口下降部分是因市场对美联储的加息预期推高了美元，而美元走强使得美国产品竞争力下降。此外，海外需求疲弱亦是一大原因。更为令人担心的是，经济学家和市场分析师们认为，贸易数据暗示美国三季度GDP增长恐将放缓。

凯投宏观(Capital Economics)的经济学家Steve Murphy表示，“逆差扩大部分反映了在苹果iPhone 6s上市之前手机进口量增加，预计美国三季度GDP将增长2%。”

蒙特利尔银行(BMO)资本市场分析师Jennifer Lee则认为，美元成为贸易拦路虎，维持对于美国三季度GDP增长2.5%的预期。

三菱东京银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)的经济学家Chris Rupkey指出，“也许现在正是回顾上世纪20年代大萧条的时候，那时候经济低迷部分是由各国间贸易崩塌所引起的。虽然我们并不认为贸易和外汇市场将导致经济衰退，但情况应该像美联储讲的那样被密切监测。”

美国经济阴云笼罩之下，投资者对于美联储加息预期转向更为谨慎，这也引发美元的新一轮抛售。期货市场预期显示，美联储12月加息的概率已经降至35.6%，而明年3月的加息概率则升至56.9%。

周二，美元指数失守96关口，最低触及95.40。日内亚市盘初，汇价最低触及95.44。

技术上看，日线级别中，美元指数跌破5、10和20日均线，MACD双线初步死叉，汇价短线下行风险加剧，关注9月中旬低位94.00/40附近的支撑。

不过，从中期趋势来看，美元的升势仍然完好。法国农业信贷银行(Credit Agricole)指出，“美联储加息预期并不存在进一步降温的可能，这将为美元在目前价位提供支撑，尤其是兑欧元。”

东方汇理首席十国货币策略师Valentin Marinov认为，支持美元不会中止升势的因素或来自对日本和欧洲继续甚至扩大宽松货币政策的预期。

大宗商品吹响冲锋号角 原油携手黄金华丽逆袭

美元受制于疲弱经济数据，大宗商品抓住了这一千载难逢的好时机。隔夜国际油价携手现货黄金上演华丽逆袭，其中油价一度飙升逾4%。

受到多重利好因素的推动，美国原油期货价格周二最高触及49.08美元/桶，刷新5周高位。布伦特原油期货价格盘中暴涨逾5%，最高触及51.99美元/桶。日内亚市盘初，美国原油期货于49.00美元/桶附近窄幅震荡，上方短线阻力关注8月31日高位49.33美元/桶。

除了美元低迷的因素支撑之外，俄罗斯欲与石油输出国组织(OPEC)讨论油价，这或许是莫斯科在减产方面放松口风的一个信号。之前，俄罗斯此前一直拒绝削减原油产量来提振价格，也拒绝让出市场份额。

OPEC秘书长巴德里(Abdullah al-Badri)也于之前在伦敦的一场会议上表示，OPEC以及非OPEC产油国应该通过合作共同解决原油供应过剩的问题。巴德里称：“供应过剩是我们共同面对的问题。”

同时，美国能源信息署(EIA)下调产量预期及上调需求增幅也刺激了油价的飙升。

EIA表示，美国9月石油日产出较前月下降12万桶，预计2015年美国原油日产出为920万桶，2016年为890万桶。其强调，到2016年年中美国原油产出将一直下滑。

随着基本面的改善，市场对于油价的预期也有所改观。太平洋投资管理公司(Pimco)全球经济顾问Joachim Fels对于油价持续反弹持乐观态度，他表示，原油生产商正在关闭高成本的项目，推动了供应的下降，因此2016年油价将会超过60美元/桶。

现货黄金亦延续了自非农以来的良好表现，隔夜金价最高触及1150.90美元/盎司，刷新逾一周高位。日内亚市盘初，金价徘徊于1147水平附近。

德国商业银行表示，当前2015年下行趋势阻力1150美元已经暴露在多头的目标前。如果后市金价能够收在上周高位1157.07美元上方，则足以进一步上看200日均线1178.24美元，进一步阻力在5月高点1132.71美元。

该行指出，目前金价下方的初步支撑在55日均线1119.24美元，随后是1104美元。不过，只要金价能够维持在3个月上行趋势线上方，未来就仍有反弹的可能性。

日银利率决议风暴来袭 黑田恐将送给市场惊喜？

日本央行(BOJ)利率决议将是市场关注的焦点话题，近来市场中关于日银将扩大宽松的传闻不绝于耳，那么黑田东彦(Haruhiko Kuroda)是否真的会送给市场惊喜？

日本经济似乎处于衰退边缘，日本央行短观调查报告显示情况恶化。不过，市场分析人士指出，该数据预计不会足以促使日本央行本周推出更多的刺激措施。

10月底，日本会有更新的经济预测出炉，日本央行可能至少要等到10月末的会议。法国农业信贷(Credit Agricole)就指出，日本央行10月或开启QE3，但不是在本周。

法国农业信贷表示，本周日本央行政策决议和日本经济数据将会给投资者重要的暗示：他们是会加深或减轻QE预期。

该行称，“市场将会紧盯日本央行会议和行长黑田东彦新闻发布会，观察将会给出他们对于经济的观点是否出现转变。事实上，日本通胀显然未达到央行预期，日本经济在三季度或将出现下滑。”

该行指出，“我们认为本周日本央行就给出更多宽松信号或许为时过早。当日元刚开始走强之际，投资者将会逢高卖出，他们将会更多地关注月末的会议。”

亚市盘中，美元/日元窄幅震荡于120关口附近。自8月24日大跌之后，汇价就一直波动于118.80-121.30的区间之内。

如果日本央行日内选择按兵不动，但给出即将扩大宽松的信号，美元/日元恐将面临新的上行压力，。

加拿大帝国商业银行(CIBC)指出：“除非市场避险情绪继续高涨，不然日元兑美元终将开始承压下行，尤其是美联储(FED)已非常接近十年来的首次加息。日本央行虽然一直对外展现出达成目标通胀率的信心，但日元的持续走高和全球通缩风险的存在或导致日本央行在万圣节前做出惊人举动。”