英镑剪不断理还乱，静心期待站稳1.5167去做多

来源：原创 作者：李哥

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/10/6 15:41

基本面：

"纳指收盘上涨72.09点，涨幅1.53%，报4779.86点

标普500指数收盘上涨35.36点，涨幅1.81%，报1986.72点

道指收盘上涨301.15点，涨幅1.83%，报16773.52点

美联储“2015年不太可能加息”，降低了股市上行的空间，将标普500指数年底目标从2,100点下调至2,050点"

技术面：

非农后第一个交易日，全场清淡，金价稍有回落，报收1135.61，日线阴性十字星，macd阳线，dif与dea看多，ma5上转向ma10金叉，上方收到现价趋势线压制，日图看高位震荡整理，4小时周期至截稿，价格受压于1137.68一带压力，MA5与MA10争夺阵地，macd筑底状态，dif高位止跌，整体看方向不明，略显偏多，欧元昨日带长上影的阴线锤子线，显示反弹无力macd阳柱量能不足，dif与dea0轴下方行走，走势疲态，英镑再度跌破1.5167，MA5与ma6金叉，但涨势受猜疑，macd阳柱量能还可以，dif与dea走势也看多，布林中轨有转机，此时切不可贸然进空，或待企稳1.5167做多。

今日观点：

综上所述，美联储耍花招，切勿全信，最终看着盘面走，管他非农如何，管他联储官员如何说，方向不明朗，就是不动手，信号一出，坚决行动，今日黄金还是朴素迷离，观望至上，而白银却显得强于黄金是否带给黄金一些指引？欧元坚持看空不放松，反弹多高都做空，英镑剪不断理还乱，静心期待站稳1.5167去做多。

今日思路：

阻力位1145.88、1141.78、1137.68；支撑位1123.15、1108.61；

1、黄金1137.68不破做空，止损1145.18止盈1125.32、1122.83、1108.54；

2、黄金1123.18企稳做多，止损1116.3止盈1137.12、1141.15、1145.18；

3、白银15.56跌破做空，止损15.7止盈15.04、14.53；

4、加元1.3106不破做空，止损1.3217止盈1.3062、1.3019、1.2713；

5、澳元0.7106企稳做多，止损0.7034止盈0.7241、0.7279；

6、日元120.31企稳做多，止损119.95止盈120.95、121.51、123.5；

7、欧元1.1235不破做空，止损1.1282止盈1.1143、1.1104、1.1065；

8、英镑1.5167企稳做多，止损1.5106止盈1.5217、1.5317、1.5382；

9、瑞郎0.9719企稳做多，止损0.9648止盈0.9808、0.9842、0.9877；

10、镑日181.88企稳做多，止损181.47止盈182.79、184.38、187.29；

11、欧日134.5企稳做多，止损133.61止盈135.28、136.95、137.42；

12、美指96.42不破做空，止损96.98止盈95.42、94.43、93.87；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



