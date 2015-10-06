全部博客 / 市场新闻 / 货币 全部博客 分析与预测每周趋势预测交易系统我的交易图表交易策略统计交易想法倒卖神经网络波数市场新闻货币金属原油公司新闻事件银行交易商法律/法规其他 规则 货币 加拿大丰业银行：最新的货币对预期一览表 6 十月 2015, 11:20 rayda 0 175 加拿大丰业银行日前公布了最新的主要货币对预期。如下图所示： #货币, 汇市 源 要添加评论，请登录或注册 外媒：美联储下周升息机率高达90% 随后升息路径料平缓 货币 3191 0 交易商：欧元/美元12月10日交易策略 货币 2974 0 欧银高官“奇葩”言论引爆汇市 美元暴跌焉知非福？ 货币 1248 0 美元低迷不振非美集体大反攻 三大央行决议重磅来袭 货币 1040 0 1 油价跌至“无人之地”？空头长驱急进仍有雄关要隘待攻破 原油 764 0 美元/加元还没将美联储升息定价？ 货币 639 0 中国将成美元升值的“头号输家”？ 分析与预测 1282 0 美联储临近升息 世行警告称新兴市场可能遭遇“钱荒” 货币 928 0 欧元/美元12月9日技术分析及交易策略 货币 1173 0 商品货币遭遇“完美风暴” 低油价对美元是“噩耗”？ 市场新闻 633 0 从趋势交易，看交易策略。从2万美元到4.2亿美元 市场新闻 181 0 1 跟单社区——经纪商最后的法宝 市场新闻 502 0 1 Python爬虫+MT4配合实现财经大事件提前预警功能 市场新闻 1320 0 1 千户黄金: 1月30日美元多头扳回一城, 黄金多头情绪渐凉 金属 350 0 肖雷子：10.14周评黄金多头一路高歌，后市黄金看新高 金属 402 0 肖雷子：10.13黄金五连碎阳之后出现放量或有回调风险，重点关注1296压力 金属 396 0 阿磊点金：10月12日期货主要产品走势，操作建议及分析 金属 618 0 肖雷子：10.12黄金1292直接多 震荡上升千三可期！ 金属 315 0 期货界的最强王者：葛卫东、叶庆均、林广袤、傅海棠…… 市场新闻 1768 0 交易面板 - 风险经理 其他 6 0 1 同一个EA、同样的日期、两家经纪商:一个数据源盈利,另一个亏损 交易系统 6 0 Extra Report Pad - 专业的交易账户分析解决方案 统计 7 0 余额回撤与净值回撤:决定你的账户能否活下来的那个数字 交易系统 7 0 TESTERPAD — 在策略测试器中测试您的交易策略和指标 我的交易 7 0 BOMBER TRADING - 交易訊號與穩定獲利 交易系统 7 0 SUPERHERO — 輕鬆獲利！ 我的交易 10 0 BOMBER 購物——盡情享受這份樂趣吧！ 交易系统 12 0 58 2026年8月10日至14日外汇与加密货币预测 6 交易面板 - 风险经理 27 如何为订单或仓位设置额外的止盈和止损级别 市场 经济 黄金 货币 原油 黄金外汇 分析 股市 投资 交易 美元 汇率 美联储 油价 银行 外汇 白银 预测 汇市 操盘日记 欧元 加息 人民币 金价 汇价 李凝桦V信lnh673 欧美 希腊 程炜彤 镑美