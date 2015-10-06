加拿大丰业银行：最新的货币对预期一览表
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加拿大丰业银行：最新的货币对预期一览表

6 十月 2015, 11:20
rayda
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加拿大丰业银行日前公布了最新的主要货币对预期。

如下图所示：

 

#货币, 汇市