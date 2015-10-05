黄金恐“高处不胜寒” 金价温和回调至1135水平

周一(10月5日)亚太时段盘，现货黄金继上周五(10月2日)暴涨后目前开始温和回吐涨幅，开启小幅下修模式，金价跌至1135.80美元/盎司水平，刷新日内低位。

国外媒体Age Correspondent报道称，“美国9月非农就业报告暴跌至14.2万，大幅低于市场预期。因此，大部分市场参与者预期美联储(FED)不会在10月末选择加息。”

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周五(10月2日)报告中写道，现货黄金隔夜开于1108.75/1109.75美元/盎司(同时也为日内低位)。由于非农暴跌美元短线下挫，现货黄金反弹至1140.75/1141.75高位。由于美国9月非农就业报告爆冷，市场增加对全球经济放缓担忧，黄金受到避险买盘支撑并最终收于1136.50/1137.50美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金日内暴涨并大幅收高于1137美元/盎司水平。黄金初步支撑位于1142(61.8%回撤位)。若金价收低于前几周开盘水平1147下方将增加看跌风险。上方关键阻力位于1156，下方关键支撑位于1105。

道明证券大宗商品交易主管Bart Melek指出，美联储于2016年3月加息的可能性仅为52%。Bart Melek表示，“这一几率仍然很低。随着预期一而再、再而三的被推迟，我们认为中期内黄金最终能触及1190美元。”

Walsh Trading商业对冲部门主管Sean Lusk表示，他对金市自此开始于长期内上涨这一观点持有谨慎乐观态度，但他补充道200日移动均线1179.30美元/盎司料将限制上升势头。

Sean Lusk还补充道，“预计短期内，金价将再次测试8月高位1169美元/盎司。我们之前见过类似的举动，投资者逢高做空。这一趋势料将继续，因此我们只需等待并观察接下来的发展即可。”

加拿大帝国商业银行世界市场高级经济学家Nick Exarhos表示，随着投资者继续消化就业数据，他预计短期内金价将继续上涨。不过，他指出，经济形势要复杂的多。尽管12月加息预期大幅下滑，但这一可能并未消除。在此情形下，美元跌幅将受到限制，这将反过来限制黄金的涨势。

Nick Exarhos还指出，“在我们得到加息的一些明确指引之前，美联储会一直预计加息，这将令美元持续受到支撑。黄金可能会于此处获得买盘，但涨幅受限。”