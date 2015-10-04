三大理由告诉你还不是看空英镑的时候

三个理由不建议投资者现在转而看空英镑。内容如下：

从英镑目前的走势来看，其升势的确是已经“成熟(或者说是熟透了)”。但是，目前还不是转而看空英镑的时候。

1.英国央行比市场预期更早紧缩的风险犹存。在卡尼考虑货币政策的三个因素中，经济增速和薪资水平已经不错了，核心通胀也有改善迹象。市场不相信英国央行会比美联储早升息，因此认为英国央行今年不可能升息。同时，市场认为英国央行明年2月升息的可能性仅为9%。不过，市场的观点可能是错的。从过去的经验来看，英国央行就有先于美联储行动的先例。英国央行也曾明确表示，其不是在等待其他央行的行动。而且应该薪资增速的表现不错，不像美国。至少，下注英国央行较早升息的风险回报比是很高的。英国央行的鹰派倾向能够令英镑兑欧元、美元都保持强势，因为英镑和短期利率的相关性仍是极高的。

2.英镑仓位下降明显。IMM数据显示，欧元/英镑空头仓位已经降至2014年初水平。从本行的资金流报告来看，英镑仓位也有所下降。

3.潜在资金流表现仍十分良好。最高频数据显示，自3月以来，英国国债和企业并购资金流入总计已经上升720亿英镑，而且两者自一季度起都持续走高。英国国债价差仍位于记录高位，投资环境良好。因此，这两者的向好趋势都没有理由停滞。