非农来袭，恐又负重望，金价或陷入震荡

来源：原创 作者：投资李哥 网址：http://www.xjjrtz.com

基本面：

"标准普尔500指数10月1日(周四0收盘上涨3.62点，涨幅0.19%，报1923.65点

纳斯达克综合指数10月1日(周四)收盘上涨6.31点，涨幅0.14%，报4626.48点

道琼斯工业指数10月1日(周四)收盘下滑13.23点，跌幅0.08%，报16271.47点

今晚20:30公布美国9月季调后非农就业人数，前值17.3万，预期20.3万，9月失业率前值5.1%，预期5.15%,公布8月订单月率前值0.4%，，预期-1.2%；"

技术面：

昨日金价收小阴线，金价跌破1116关键支撑，MA5下穿布林中轨，macd阴柱增长，dif与dea看空走势状态良好，4小时周期布林中轨下行，布林口收窄，macd阳柱排列，dif与dea看多走势，金价亚欧盘有反弹趋势；欧元昨收小阳，布林轨道走平，MA5、MA10下穿中轨，macd阳柱缩短，dif与dea于0轴下方死叉，4小时周期布林口走平，MA5上穿MA10，，macd阳柱缩短，dif滞涨，dea上升，英镑昨收倒垂阳线，MA5止跌，布林口展开，中轨下行MACD回升0轴上方，dif与dea金叉，4小时窄幅震荡。

今日观点：

综上所述，黄金今日走势偏空，关注阻力1116，适宜逢高做空；欧元走势偏空，关注1.1227阻力，英镑跌幅基本到位，适宜逢低做多，关注1.4885附近支撑。

今日思路：

阻力位1151.61、1134.07、1116.52；支撑位1111.57、1106.62、1094.1、1071.52；

1、黄金1116.25不破做空，止损1123止盈1111.57、1106.62、1071.52；

2、黄金1111.57跌破做空，止损1116.3止盈1106.62、1094.10、1071.52；

3、白银14.56不破做空，止损14.75止盈14.46、14.35；

4、加元1.3233跌破做空，止损1.3322止盈1.3146、1.3059；

5、澳元0.7067突破做多，止损0.7033止盈0.7106、0.7241；

6、日元120.96不破做空，止损121.22止盈119.27、118.65、116.64；

7、欧元1.1204不破做空，止损1.1282止盈1.1143、1.1104、1.1065；

8、英镑1.5107不破做多，止损1.5046止盈1.5167、1.5323、1.5382；

9、瑞郎0.9748企稳做多，止损0.9684止盈0.9808、0.9842、0.9877；

10、镑日181.64企稳做多，止损180.84止盈184.23、187.26、

11、欧日133.61企稳做多，止损133.34止盈134.40、135.28、136.95；

12、美指96.42不破做空，止损96.98止盈95.82、95.42、94.89；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差