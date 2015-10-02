金价平淡等非农 钯金继续高歌猛进触三个月高点

本周四(10月1日)黄金市场连续第四个交易日下跌，依旧在1120美元/盎司下方，表现疲软。周五亚市开后，金价在1113美元/盎司附近。

黄金市场表现比较平淡，市场都在等待周五晚间的9月美国非农数据。

初请失业金略涨，市场还等非农数据。

美国劳工部(DOL)数据显示，美国9月26日当周季调后初请失业金人数增加1万，达到27.7万，略高于彭博对48位经济学家调查中值的27.1万。四周均值降至270750人，前周为271750人，为8月初以来最低位。领取失业金人数为15年来最少。

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，9月制造业活动增速放慢，仍守在2013年5月以来最低水平。ISM表示，9月全国制造业活动指数从上月的51.1降至50.2，不及路透调查中分析师预计的50.6。

Ava Trade的市场分析主管Naeem Aslam表示：“市场所有目光都聚焦在美国非农数据上，这为交易定下了基调。”

今年以来，市场对美联储升息的预期是黄金市场受到的最大压力，而此次非农将是市场猜测美联储升息的一大依据。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的贵金属交易主管Tai Wong表示：“交易员们都在非农前持观望态度，除非这次数据很意外，不然市场反应仍然会比较平淡，因为大部分人都不认为美联储会在10月升息。”

10月之后的12月美联储FOMC会议将是市场关注升息与否的焦点。

威廉姆斯：升息时应无意外

旧金山联储主席威廉姆斯周四(10月1日)表示，美国经济可以在“高压”下运行一段时间以帮助推动通货膨胀更快达到美联储2%的目标。

关于加息，威廉姆斯表示，美联储升息时应该没有人感到意外；不担心联储升息时金融市场反应激烈；12月流动性问题不会影响首次加息时机；美联储开始升息后，将在某一个时点让资产负债表有序地萎缩；随着美联储资产负债表规模缩小，国债收益率曲线预计将走陡；如果经济前景改变，即便加息后也是有理由降息的。

钯金价格继续高歌猛进。

不过贵金属中，钯金价格却表现突出，受到一些汽车制造商销量强劲的推动，钯金价格触及近三个月高点的679美元/盎司。

福特在周四称，9月其汽车销量同比增长23%，是2004年以来的最高水平。通用汽车的销量则增长12%。

自从德国大众丑闻爆发后，多用于柴油汽车的铂金受到很大打压，而多用于汽油汽车的钯金则获得推动。

Wong表示：“强劲的汽车销量推动了钯金的表现。铂金表现疲软而钯金获得推动的趋势在继续。”