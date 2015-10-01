原油及商品货币表现出众 静候美国数据打破平静

周四（10月01日）日内各货币对波动平缓，美元指数日中小幅走高后涨幅尽吐，相关货币对走势基本与其联动，不过澳纽表现出色延续了周二早间至今的涨势，同样表现出色的还有原油等大宗商品。

截止发稿，澳元/美元上涨0.71%至0.7066，纽元/美元上涨0.66%至0.6439，美国WTI原油价格上涨2.26%至46.11美元/桶，布伦特原油上涨1.61%至49.15美元/桶。

贵金属方面，隔夜北美盘中金价大挫至1110水平，但日内基本延续北美尾盘的窄幅震荡格局。铂金价格与欧市尾盘走低，或下测周内低点894.00美元/盎司。

早间中国公布的官方制造业PMI指数从此前的49.7上升至49.8，虽然仍低于荣枯线的50水平，但也并未发生恶化，在一定程度上支撑了大宗商品价格。

稍晚美国方面将会公布上周初请失业金人数以及9月ISM制造业PMI。分析师预计美国上周初请失业金人数将会小幅上升至27万人，而制造业PMI则从51.1下滑至50.6，最终数据如何还请关注实际数据。

此外，10月2日周五即将公布美国9月非农就业报告，这也是市场波动放缓的因素之一。周三公布的ADP报告显示，美国9月就业人数增加20万人，高于预期的增长19.4万人。

中国PMI止跌企稳 国际油价强势走高

中国9月官方制造业PMI为49.8，略好于预期的49.7。中国制造业止跌企稳，有助提振原油需求。另有消息称，美国（原油）产量在8周内第7次下降；石油输出国组织（OPEC）也传出9月产量环比减少0.7%的消息。

受此影响，国际原油价格日内强劲走高，分别比较短期震荡区间上轨，若有进一步利好有望向上突破，反之恐继续向下轨运行。

值得注意的是，隔夜美国能源信息署（EIA）公布的库存报告显示美国原油及汽油库存意外飙升，且精炼厂利用率下降，理应对价格带来较为明显的打压，不过从中长期来看，美国原油库存已经进入了波动期，结束了去年后半以来的单方面堆积状态，而油价也数次触底反弹，9月以来油价于43.65-47.55区间震荡，并形成了潜在的三角整理形态，目前正在接近顶部，料突破后有比较可观的单边行情。

欧元区9月制造业终值遭下修 受油价下滑影响

欧元区9月Markit制造业采购经理人终值下跌至52.0，初值为52.3。大幅下挫的原油价格，令工厂输入性物价以2015年1月以来最快的速度下跌。

Markit的首席经济学家Chris Williamson表示，尽管欧洲央行已经祭出QE，欧元也大幅贬值，但欧元区制造业活动仍没有激发出良好的增长势头，甚至有风险再度停滞。随着出厂物价的不断下跌，通缩风险再度成为担忧的焦点，欧洲央行将被迫扩大宽松力度。

Williamson还指出，预计三季度经济增长从制造业获得的支撑有限，9月出口订单增速低迷，预示新兴市场需求不振。

同时公布的数据还显示，德国9月Markit制造业采购经理人终值小幅下滑至52.3，前值和预期为52.5；法国则小幅上升至50.6，前值和预期均为50.4。

Blackwell Global：澳元确认了双底形态

Blackwell Global周四(10月1日)公布报告称，澳元在近几周不时承压，但一个双底形态的形成将为其短线提供支撑。

自从9月中旬见顶后，澳元/美元便承受着较大的看空情绪。中国经济及大宗商品下跌均令澳元受制。因为澳大利亚经济对大宗商品出口有着严重的依赖，特别是向中国的出口。

但与此同时，在近期创下的6年低位附近，澳元抛盘逐步被空头回补取而代之。汇价在0.6937获得支撑，甚至没有了去测试0.6907低点的机会。澳元试图回测过0.6937支撑，但最终只比该点位多跌了2点。RSI指标的背离令汇价的低点最终上移。这些信号足以令市场确认澳元构筑了双底。

多头把澳元/美元推向了双底的颈线位，日内略微向好的中国数据又令汇价对颈线位构成了上穿。而澳元的上涨更多地来自于买盘的释放，而非市场对近期动荡行情结束的乐观情绪。

就后市而言，澳元/美元或上攻0.7097阻力，而空头一定试图死守该阻力。这或许会令汇价回落至颈线位附近，但多头也将再度在颈线位附近增加仓位。最终，澳元或将上至0.7137一线，该点位也是自9月中旬高点始跌势的61.8%回撤位。

在关注0.7097、0.7137和0.7196阻力的同时，投资者也将在颈线位0.7037找到支撑，进一步支撑在0.6989、0.6937和0.6906。