英镑的三个风险及新预期

英镑面临的三个潜在风险和汇率新预期进行分析。内容如下：

本行仍维持中期看多英镑的观点。但是近期英镑的不佳表现令本行修正了汇率预期。

相较于美联储，市场对英国央行的重新定价是有点过了。因此，随着定价的修正，我们认为英镑还会走高。毕竟，其他主要G10央行是要进一步宽松的。

不过，英镑也面临着一些风险，特别是全球市场环境的问题。这可能对英镑构成压制。英镑对全球市场风险的敏感性和脆弱性是不容忽视的。

风险一：经济忧虑或强化。英国经济意外指数在G10国家中几乎是最低的，仅略次于新西兰。英国制造业部门表现很弱，而新兴市场增速的减弱和英镑的走强可能令该国制造业面临显著挑战。就目前而言，我们倾向于看衰英国制造业。

（英国薪资表现）

(英国经济及制造业表现）

风险二：英镑仍结构性暴露在风险厌恶情绪之下。现在的情况就是，市场风险厌恶情绪对于英镑的威胁是很大的，英镑因此易受到攻击。把这一问题和全球资金流走向和部分去杠杆化连续的话，就更为明显。

风险三：退欧公投。最后，英国退出欧盟的公投也是对英国经济的显著风险。可能对外资直接投资构成负面影响。

英镑新预期

本行显著预计，欧元/英镑未来三个月目标0.71(此前是0.69)，英镑/美元未来三个月目标1.55(此前为1.59)。