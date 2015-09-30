最新黄金、白银走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周二(9月29日)报告中写道，隔夜离岸市场上现货黄金继续震荡走低，金价开于1128.25/1129.25美元/盎司水平。盘中最高触及1134.50/1135.50美元/盎司高位，主要因美国消费者信心指数不及市场预期。但在临近收盘时，金价大幅下挫至1126.00/1127.00，病最终收于1126.50/1127.50美元/盎司水平。

现货白银隔夜小幅走高，开于14.61/14.66美元/盎司。白银盘中一度跌至14.52/14.57低位，随后温和回升至14.70/14.75高位，并最终收于14.58/14.63美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金连续三个交易日走低，收低于1127美元/盎司水平。下方支撑位于1122和1118附近，阻力位于1135和1148。金价最近位于21日移动均线1125-55日移动均线1119附近波动，短线缺乏明显明显方向走势。

白银隔夜小幅收高于14.62美元/盎司。白银此前遭受沉重的卖盘打压，目前尽管小幅反弹，但仍未反弹突破前期支撑14.73(目前已经转化为阻力)。白银最近一个走势极为震荡，短线可能位于21日均线(14.77)-55日均线(14.84)带震荡交投。下方关键支撑位于14.30。