黄金今日高空为主，关注1150的阻力效果

来源：汇股资讯原创 作者：投资李哥

基本面：

"上周，道指累计收跌0.4%；标普500指数累计收跌1.4%；纳指累计收跌2.9%

道指周五收盘上涨115.22点，或0.71%，报16316.54点标普500指数周五收盘下跌0.43点，或0.02%，报19831.81点纳指周五收盘下跌46.91点，或0.99%，报4687.57点

道指周五收盘上涨115.22点，或0.71%，报16216.54点标普500指数周五收盘下跌0.43点，或0.02%，报19831.81点纳指周五收盘下跌46.91点，或0.99%，报4687.57点

周一(9月28日)现货黄金亚市小幅上涨，最高触及1148美元/盎司，目前交投于1146美元/盎司附近，上周美国耐用品订单的大幅下滑引发了金价的大涨，创了近8个月最大单日涨幅，但美联储主席耶伦向市场释放年内加息的鹰派措辞使得上周五的金价有所回落。目前金价自低位1077美元/盎司已经反弹逾70美元，今年以来美国就业状况持续改善，本周非农风暴或给空头反击提供机会。

周五将迎来每月一次的非农就业报告和美国失业率数据，今年以来，市场关于非农数据的预期对金价的影响力不容小觑。目前，美国周初请失业金已经连续29周录得30万以下，8月份失业率录得5.1%，创7年低位，表明美国就业状况在持续改善，虽然美国8月非农就业人数增加17.3万人，创5个月低位，但近年8月非农初值都被上修，市场对美国9月非农数据的预期较为乐观，这在数据公布前会对金价有所压制，限制了本周金价上涨的空间，也给空头反攻提供了机会。

在距财年结束只剩下不到四天时间的状况下，美国国会驴象两党依然在预算问上上争执不下，这意味着政府可能再次面对关门危机。"

技术面：

上周金价最高触及周线布林中轨（1156）一线，受阻回落，下降趋势未改，macd阳柱看多，dif与dea走势看多，日图上金价未创新高，1150.2暂时阻力有效，macd阳柱萎缩，dif与dea滞涨，4小时图MA5形态复杂，，macd阴柱，dif与dea走势看空；整体上金价日内走势看空。欧元c2浪反弹结束，后市看空，英镑日内关注1.5192支撑是否有效，周线上看不到上涨动力，这个支撑很有可能会被破。

今日观点：

综上所述，黄金今日高空为主，关注1150的阻力效果，在此下方可以激进空止损前高1156上方；欧元高空为主，英镑关注1.5192，突破空。

今日思路：

阻力位1162.93,1156.56,1150.2；支撑位1137.03,1127.62,1105.04；

1、黄金1150.2不破做空，止损1156.56止盈1137.03、1127.62、1105.04

2、黄金1143.88跌破做空，止损1150.2止盈1126.8、1127.6、1105.04；

3、白银15.25不破做空，止损15.41止盈14.98、14.68；

4、加元1.337不破做空，止损1.3415止盈1.3254、1.3212、1.3054；

5、澳元0.7048不破做空，止损0.7108止盈0.6974、0.6934、0.6899；

6、日元120.67突破 做多，止损120.5止盈121.67、124.26；

7、欧元1.123不破做空，止损1.1282止盈1.1143、1.1104、1.1065；

8、英镑1.5152跌破做空，止损1.52止盈1.5316、1.5429；

9、瑞郎0.9808突破做多，止损0.9734止盈0.9842、0.9877、1.0123；

10、镑日183.03不破做空，止损184.86止盈182.23、181.60、180.98；

11、欧日135.05不破做空，止损135.4止盈134.62、133.61、133.14；

12、美指96.06企稳做多，止损95.66止盈97.10、97.61；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

