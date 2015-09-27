七国集团不再"统一" 人民币加入SDR或"指日可待"

国际货币基金组织(IMF)正在评估人民币是否应该纳入其特别提款权(SDR)，作为该组织记账单位的储备货币篮子，从而与美元、欧元等享有相同的国际声望。

尽管市场分析人士预估人民币加入SDR会通过IMF的评估，但是一个统一的七国集团将有能力阻止人民币纳入SDR，其做法就是：只要通过重重考验，就会支持。随着IMF执行董事会11月评估结果日渐临近，七国集团的统一战线可能出现裂痕。

据报告，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平当地时间周五(9月25日)在华盛顿举行会晤后，双方发表联合声明称，在人民币满足IMF现存SDR评估标准的前提下，美国支持将其成为储备货币。习近平在随后与奥巴马联合举行的记者会上强调了这点。

奥巴马政府向着支持中国将人民币纳入全球储备货币之列的努力迈出了一步，其坚持中国实施金融改革才能赢得支持的立场有所软化。今年6月份，中美两国曾发布联合声明称美国“支持中国进行会导致人民币纳入SDR货币篮子的改革”。周五的声明则说，美国支持“中国致力于进一步金融和资本市场改革。”

渣打和AXA Investment Managers预计，如果人民币加入IMF的储备货币篮子，至少会有价值1万亿美元的全球外汇储备将转移成人民币资产。

欢迎人民币加入SDR 各国"争先恐后"点赞

在今年5月于德国德累斯顿举行的七国集团财长会议上，德国财长朔伊布勒表示，只要决定符合IMF标准，七国集团“原则上”欢迎人民币纳入。

周二(9月22日)在上海发表演讲时，英国财政大臣奥斯本呼吁英国和中国的关系再创一个“黄金十年”。他表示希望看到人民币加入IMF篮子，因为人民币在全球市场上的重要性正在不断提升，而且“符合IMF的现行标准”。

据法国财政部长萨潘的发言人Francois Coen透露，萨潘上周在北京表示，法国赞成人民币纳入SDR篮子，但中国仍然首先需要满足IMF的技术要求。

“我感觉欧洲大国很可能会支持，”而美国和日本可能会抵制，纽约研究和咨询公司Eurasia Group的亚洲分析师Nicholas Consonery表示。

美国财政部长雅各布·卢把证明人民币适合纳入SDR的责任交给了中国，称在IMF点头前，中国需要推进外汇政策市场化，深化金融改革。他还表示，各国不应预判IMF执行董事会定于11月份进行的评估的结果。

“如果他们进行了自己曾经承诺或表示过准备进行的改革，那么评估就有可能取得积极成果，”雅各布·卢9月5日表示。