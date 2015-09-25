耶伦再放鹰派言论，金价涨势艰难

来源：原创作者：李哥

基本面：

"美国商务部周四公布的数据显示，美国8月耐用品订单月率下降2.0%，创今年3月以来最大月度降幅

SPDR黄金信托的认沽与认购期权之比目前已经跌至2012年以来最低点。

美国9月19日当周首次申请失业救济人数26.7万，预期27.2万，前值26.4万人。

美国8月新屋销售55.2万户，预期51.5万户，前值52.2万户

纳斯达克综合指数收跌17.71点，跌幅0.37%，报4735.03点

标普500指数收跌6.33点，跌幅0.33%，报1932.43点

道琼斯工业平均指数收跌73.59点，跌幅0.45%，报16206.30点"

技术面：

美联储数据掩盖耶伦加息预期，日线收大阳线，日内涨幅26美金，回落1150.2收盘，盘面显示日内1150-1156.58组成压力，macd量柱滞涨，dif与dea滞涨，4小时周期显示macd死叉，1152.68对金价产生压力。欧元走势K线组合看空，macd走势看空，英镑跌破关键位，后是涨势艰难。

今日观点：

综上所述，耶伦再放鹰派言论，窘惑市场，金价涨势艰难，欧元展开C3浪下跌，多单切勿进场，英镑震荡不改，跌幅用尽，低多抢进。

今日思路：

阻力位1162.93,1156.56,1150.2；支撑位1137.03,1127.62,1105.04；

1、黄金1150.2不破做空，止损1156.56止盈1137.03、1127.62、1105.04

2、黄金1137.03企稳做多，止损1135.07止盈1146.28、1152.68、1156.56；

3、白银15.25不破做空，止损15.41止盈14.98、14.68；

4、加元1.33企稳做多，止损1.3243止盈1.3370、1.3415、1.3460；

5、澳元0.7048不破做空，止损0.7108止盈0.6974、0.6934、0.6899；

6、日元120.67突破 做多，止损120.5止盈121.67、124.26；

7、欧元1.1167不破做空，止损1.1282止盈1.1143、1.1104、1.1065；

8、英镑1.525企稳做多，止损1.52止盈1.5316、1.5429；

9、瑞郎0.9772企稳做多，止损0.9706止盈0.9803、0.9833、1.0049；

10、镑日182.32企稳做多，止损181.6止盈184.86、187.39、188.11；

11、欧日133.61企稳做多，止损133.46止盈135.28、136.95、141.23；

12、美指96.06企稳做多，止损95.66止盈97.10、97.61；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差