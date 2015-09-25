9月14-18日一周摘要：女王晚间能否救美元存疑 欧元不死之身如何？

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“女王晚间能否救美元存疑 欧元不死之身如何”

FX168：女王晚间能否救美元存疑 欧元不死之身如何

MQL5：重磅！中国黄金集团成为世界黄金协会首个中国董事会成员

幸福投资网：美联储犹豫不决 全球市场躁动不安

新浪财经：比尔-盖茨：中国正成为全球发展领导者

FX168：习近平与中美商界翘楚会谈 寻求强化双边经贸关系

新浪财经：欧元恐遭大众汽车丑闻“暗伤”？

幸福投资网：NHK：安倍将宣布上调日本GDP目标至600万亿日圆

路透：全球经济增长趋弱令实现全球发展目标的难度加大--IMF总裁拉加德

东方财富网：印度或开启全球最大金矿之一 曾于2001年被关闭

东方财富网：英国财政大臣：希望中英股市互联互通

FX168：俄罗斯央行：俄罗斯需要莫斯科成为人民币交易枢纽

幸福投资为：中核将签约比尔·盖茨 共同开发下一代核电站技术

货币，汇市新闻：“瑞银：为何欧元下行空间有限”

FX168：瑞银：为何欧元下行空间有限

MQL5：瑞信：欧元-最终崩盘前先歇一歇

幸福投资网：加码QE？欧洲央行或许心有余而力不足

FX168：非美货币继续集体沉沦 日元“鹤立鸡群”

新浪财经：华尔街多头们认输 齐齐下调美元预期

新浪财经：澳联邦银行：IMF将人民币纳入SDR的可能性达99%

路透：《全球汇市》欧元上扬，欧洲央行表态降低很快出台刺激措施的预期

FX168：高盛给欧元空头“壮胆” 准备好迎接千点大行情！

新浪财经：外汇策略师：这一货币的崩跌“令人震惊”

幸福投资为：为什么最好的银行家都在离开华尔街

股市新闻：“欧美股市继续下跌 金价大涨2% ”

瞄股网：关注：欧美股市继续下跌 金价大涨2%

新浪财经：最糟糕时刻还未到来 道氏理论：美股至少再跌10%

路透：欧洲股市重挫逾3% 大众汽车放量续挫两日市值蒸发三分之一

新浪财经：纽约黄金期货收盘上涨0.6%

新浪财经：大众带领汽车股反弹 欧股基本持平

新华新闻网：中央高层罕见14天5谈股市说明了什么

华夏时报：习主席访美前首谈A股 股市波动不会阻止改革 大盘向好的定心丸

路透：全球经济成长担忧令亚洲股市受抑 欧元持稳

幸福投资为：负利率时代来临，把握理财三条主线

新浪财经：欧股收高约1% 大众暴跌限制德股升幅

市场新闻：“全球金融市场9.25一览:耶伦表态年底前美国加息”

东方财富网：韩国江陵拟建“中国梦想之城”吸引房地产投资移民

北方网：全球金融市场9.25一览:耶伦表态年底前美国加息

新浪财经：英商务大臣力邀中国富人赴英投资 对中国经济有信心

东方财富网：美农产品对华出口达260亿美元

新浪财经：外媒：大众丑闻缘何未波及中国？

黄金网：大众汽车危机最新进展：CEO辞职 评级恐遭下调 投资者减持资产

网易财经： 大众排放丑闻牵连铂金 铂金价触及6年半低点

新浪财经：爱滋病药物Darapim价格上涨了5000%

南方财富网：花旗集团:很难说大宗商品价格已见底

新浪财经：阿里百度大数据显示中国经济日渐企稳

原油，贵金属一周趋势：“今年二季度金矿商减少套保 看好黄金反弹”

FX168：策略师：今年至今SGE黄金交割量同比增36% 需求健康

幸福投资为：SOHO中国决定停止楼市投资 中国和海外都不买了

东方财富网：俄媒：伊拉克超俄罗斯成中国第三大原油供应国

FX168：法兴&GFMS：今年二季度金矿商减少套保 看好黄金反弹

路透：俄罗斯首度承认低油价可能影响产出 低于40美元或减产

FX168：凯投宏观：低迷油价开始影响产量 市场诸多

MQL5：金重返1130钯金暴力“抢镜” 市场聚焦耶伦女王金口

新浪财经：英财长：中英两国将相互支持 携手打造黄金十年

FX168：WBMS：今年1-7月全球铜市供应过剩缓

金投网：邦达亚洲：全球经济疲软激发避险忧虑 黄金暴涨2%

路透：金价下滑 因重新押注美国升息推高美元且商品市场走弱