黄金重返1130钯金暴力“抢镜” 市场聚焦耶伦女王金口

国际现货黄金周四(9月24日)亚市盘初继续徘徊在1130美元上方。周三(9月23日)大众汽车丑闻继续发酵，铂金进一步跌势6年来低位，但钯金却意外一度飙升逾7%，因市场臆测汽油车需求将增加。另一方面，由于隔夜美元指数出现回落，金银价格分别小幅反弹，黄金重新回到了1130美元上方，最高触及1134美元。

继上周美联储维持利率不变后，周四晚间市场料密切关注美联储主席耶伦的讲话，并期待从中获得有关加息时机的蛛丝马迹，此前多数美联储官员已经表态美联储可能在年内加息。

大众汽车丑闻再发酵 钯金飙升逾7%

周三钯金无疑是贵金属市场的大赢家，自周一德国大众汽车曝出排放丑闻后，铂金价格连续大跌至六年半低位，但却帮助钯金当天一度飙升逾7%，并刷新今年7月中旬来高位。相比之下，黄金和白银则受到美元指数回落的推动小幅走高，金价重新收复1130美元/盎司，但白银仍交投在15美元关口下方。

大众汽车是全球销量最大的汽车生产商，该公司周一向美国监管机构承认对检测车辆动了手脚，隐瞒柴油发动机的真实排放情况。

大众汽车首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)周三宣布辞职，公司正面临做出关键决策的巨大压力，自检测门事件爆发以来，股价已狂泻逾30%。

由于投资者担忧汽车行业对铂金的需求下降，铂金被用于欧洲柴油车尾气净化催化剂，最终拖累铂金价格重挫。现货铂金周三跌至2009年1月来最低的924.50美元盎司。

不过，现货钯金周三却一度激升7.2%至649美元/盎司，为7月中来最高，最终收涨6.1%，录得2009年12月来最大单日升幅，因市场臆测大众汽车丑闻可能令汽油车需求增加。钯金主要被用于生产汽油车尾气净化催化剂。

黄金经纪Sharps Pixley的执行长Ross Norman表示，“柴油汽车作为汽车买家的选择可能受到打击，因为大众汽车排放丑闻，柴油汽车主要使用铂金催化剂。相反地，钯金将从中得益。”

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量上升，为近一个月来首见，这支撑金价。

欧洲央行不急于扩大QE 欧/美反弹助推金价

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)周三(9月23日)发表讲话称，由于新兴市场放缓，欧洲通胀和经济增长前景面临的风险已上升，但欧洲央行需要更多时间才能决定是否要采取进一步的刺激措施。

德拉基称，物价增长将要花比之前预期更长的时间才能升回欧洲央行近2%的目标，央行已做好准备在必要时扩大现规模为逾1万亿欧元的资产购买计划。但那需要更多的证据确定中国经济放缓、欧元升值和油价下跌是否会使通胀率偏离预测的路径。

德拉基的讲话暗示经济前期仍存不确定性，央行或不会急于扩大宽松措施。这也让市场投资者松了一口气。

德拉基讲话后，欧元/美元短线上扬，最高触及1.1190水平，整体小幅上扬，这也在一定程度上帮助金价反弹。通常而言，欧洲央行进一步QE可能短线打压欧元/美元走低，但鉴于欧洲央行资产负债表与金价呈现较强的正相关性，因此中长期来看仍有利于金价

高盛分析师周三(9月23日)预计，因全球经济或将放缓，欧洲央行将扩大QE规模，欧元将面临贬值。该行强调过去三年欧元区宽松政策带来尾部风险。

耶伦女王晚间讲话或透露玄机？

本周五(9月25日)北京时间05:00美联储主席耶伦(Jannet Yellen)将在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话，但不会回答提问，而市场将根据她的言论判断其是否是17位决策者中认为今年加息合适的13位之一。

亚特兰大联储主席洛克哈特周三(9月23日)称，上周推迟加息的决定或反映了金融危机之后决策者们的自然的谨慎情绪。他本人投票支持出于审慎考虑而维持利率不变。他还称美联储2%的通胀目标是对通货紧缩的缓冲，FOMC维持利率不变的决定是“审慎的风险管理”。

洛克哈特表示，“我对中国经济的解读是，中国经济正在放缓，但成长步伐依然很不错。实际上无须“夸大”这一因素的影响，中国经济放缓并不会损及美国经济复苏或引发新一轮衰退。”

新的市场预期无视在会议之后的评论，此二人今年在FOMC都有投票权，均预计美联储会在今年行动。

鉴于包括旧金山联储主席威廉姆斯以及亚特兰大联储主席洛克哈特等多位地区联储主席都重申仍可在年内加息，因此耶伦本周有机会二选一做到以下事情：要么强调美联储仍处于在2015年加息的轨道上，要么确认许多投资者认为首次加息将押后到明年的看法。

美联储9月FOMC会议的政策声明显示，在金融市场动荡以及全球增长放缓之际，决策者们在会议上维持利率在近零水平，并下调未来的经济和利率预期

耶伦曾在9月会后的新闻发布会上表示，假如经济增长符合预期，今年加息就是委员会评估结果的良好摘要，同时拒绝透露她自己的预测。如果她在马萨诸塞大学的演讲中更加明确她个人对经济的看法以及首次加息的合适时机，那么这对市场将是一个强力信号。

美联储今年还剩两次会议。据联邦基金期货交易情况显示，投资者认为10月份首次加息的可能性只有20%左右，而12月份加息的可能性低于50%。交易员们在9月16日认为今年加息的可能性约为65%，

有“债券大王”之称格罗斯(Bill Gross)周三喊话美联储，称其需要加息，越快越好，用短期市场的损失换取长期的稳定和更加健康的金融体系。

分析师如何看待金价走势？

High Ridge Futures的金属交易主管Dave Meger表示，美国股市的疲软表现使得黄金对投资者们而言变得更有吸引力。当然，美联储升息的预期依然是黄金市场最大的焦点。

Meger称。“升息的阴影或许没有前几个交易日那么重，任何对升息预期的延迟等都将推动金价。

花旗集团(Citi group)周三将第一季度黄金价格预期从之前的1075美元/盎司上调至1100美元/盎司。该行称美联储上周维持利率不变，年内尽管仍然存在加息的可能，但相对加息预期已经下降。

花旗集团分析师表示，“美联储维持利率不变的决定使美联储以及美元对黄金的压力延续至明年，目前受到的压力整体减小。”

花旗分析师目前将对美联储首次加息的预期时间延后至2016年第一季度。但花旗同时表示，市场可能会在年末开始将美联储加息计入黄金价格中。尤其是如果美国年末几个月就业形势明显好转，这种趋势将会更加明显。但同时，黄金也会受到美联储按兵不动以及基本面利好信息的支撑，这些因素对黄金会产生一定影响。

瑞银集团(UBS)分析师周三表示，黄金已经将美联储可能加息等不利因素计入价格，所以目前仍然存在短期内上行的可能性。

UBS分析师在一份调查报告中表示，“投资者已经可以考虑重新回到黄金市场进行一定的热身运动了，尤其是中期和长期的投资者应该重新考量黄金目前价格水平的实际意义。”