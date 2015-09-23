重磅！中国黄金集团成为世界黄金协会首个中国董事会成员

在近日举行的美国丹佛黄金论坛的签约仪式上，中国黄金集团公司总经理宋鑫和世界黄金协会(WGC)首席执行官Aram Shishmanian联合合宣告，中国黄金集团公司成为世界黄金协会的董事会成员，双方合作关系正式化，这主要是因为过去数十年，无论从供应还是需求层面，中国黄金市场都发展迅猛，成为当今最大的黄金市场。

根据世界黄金协会官网的声明，中国黄金集团亦加入该协会的董事会。目前世界黄金协会共有18名成员，包括全球最大的黄金生产商——巴里克黄金公司。

世界黄金协会主席Randall Oliphant表示，“中国黄金矿业的快速扩张令人惊讶，中国不断增长的消费基础以及更易获得黄金的环境奠定了过去10年市场的显著增长，而这样的趋势将会持续。”

世界黄金协会称，中国过去30多年的黄金产量跳涨了7倍之多。中国政府过去取消了黄金交易禁令，并于2002年开设上海黄金交易所。如今，中国已经是和印度并驾齐驱的世界最大黄金买家。

同时，该协会预计，随着中国人民财富的持续增长，到2017年末该国的黄金消费量至少较目前扩大20%。

中国黄金集团公司总经理宋鑫表示，世界黄金协会作为全球黄金领域权威机构的地位，因其十分重视为消费者和投资者开拓新市场所积累深厚的专业知识与经验，一直被业界高度认可。中国黄金集团能够在这个机构中扮演更积极的角色，有助于中国黄金开采业和整个黄金供应链在全球市场发挥更为重要的作用。同时，中国黄金集团公司不断加强与世界领先金矿公司的互动并积极参与世界黄金协会的各种项目，也将更好地促进全球对中国黄金市场的了解。

另一方面，中国已经在黄金定价权上展露头角，今年6月中国银行曾加入伦敦金银市场协会(LBMA)的黄金电子定价机制。