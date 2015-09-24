各央行言辞绰绰，说的是顾全大局，心怀的是鬼胎，金价或许在筑底

来源：原创 作者：李哥

基本面：

" 04:08 纳斯达克综合指数下跌3.98点，至4752.74点，跌幅0.1%

04:08 标普500指数下跌3.98点，至1938.76点，材料类股领跌

04:08 道琼斯指数下跌50.58点，至16279.89点，卡特彼勒、波音领跌

04:01 纳指周三收跌3.55点，或0.07%，报4753.18点

04:00 标普500指数周三收跌3.85点，或0.20%，报1938.89点

04:00 道指周三收跌49.24点，或0.30%，报16281.23点

知情人士：中国央行今日入市干预人民币汇率，再加上德拉吉昨日在听证会上强调，预测显示通胀增长放缓，防止经济失衡转变为危机，如果风险上升，欧洲央行将毫不犹豫地采取行动，欧洲央行可以调整QE的规模、构成和期限。"

技术面：

昨日金价布林中轨获得支撑，有消息称中国央行干预人民币汇率，之后，欧洲央行德拉吉言论超鸽派预期，推动欧元反弹，金价也因此得福，触及MA5线1134附近，日线收中阳线，macd阳柱萎缩至0轴，dif与dea鸭嘴状向上，预计今日会有继续上探1136.84-1139.33附近,4小时图显示金价试图突破布林中轨，布林轨道走平，macd偏多。欧元昨日反弹基本到位，再无上行动力，4小时布林中轨下方阻力密集。英镑日内关注1.5268阻力。

今日观点：

综上所述，金价上方1136.84阻力关注，如突破，会有新高，各央行言辞绰绰，说的是顾全大局，心怀的是鬼胎，美联储不加息，也指不定哪天会加息，金价或许在筑底。

今日思路：

阻力位1131.58、1136.84、1146.28、1156.33；支撑位1120.11、110.2、1119.46；

1、黄金1136.84不破做空，止损1141.56止盈1131.66、1120.11、1103.38；

2、黄金1136.84突破做多，止损1130.58止盈1146.28、1156.33、1169；

3、白银14.94不破做空，止损15.05止盈14.62、14.12；

4、加元1.3317企稳做多，止损1.3275止盈1.3355、1.3392、1.3661；

5、澳元0.7079不破做空，止损0.7092止盈0.6945、0.6904；

6、日元120.67突破 做多，止损120.5止盈121.67、124.26；

7、欧元1.119不破做空，止损1.1267止盈1.1143、1.1104、1.1065；

8、英镑1.5268不破做多，止损1.5255止盈1.5220、1.5172；

9、瑞郎0.979企稳做多，止损0.9751止盈0.9823、0.9855、1.0087；

10、镑日183.48不破做空，止损185.56止盈182.34、180.36、178.65；

11、欧日134.5不破做空，止损135.28止盈133.61、133.14、132.67；

12、美指96.06企稳做多，止损95.66止盈97.10、97.61；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差