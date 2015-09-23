欧元与英镑走势看空明显，逢高做空是首选

来源：原创 作者：投资李哥

基本面：

"纳斯达克综合指数收跌71.80点，跌幅1.49%，报4757.16点

道琼斯工业平均指数收跌180.39点，跌幅1.09%，报16329.80点

标普500指数收跌24.21点，跌幅1.23%，报1942.76点

标普道琼斯指数发布标普中国500指数，将纳入A股和海外挂牌的股票

全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 持仓较上日增加1.19吨，当前持仓量为675.8吨

PIMCO：预计中国央行将进一步下调存款利率75个基点，下调存准率200个基点 ，预期未来中国央行将引导人民币继续贬值至1美元兑6.8元人民币的水平 ，预计未来一年内中国经济增速将从当前的7%放缓至5.5%-6.5%

洛克哈特：美联储关注国内经济，其中包括出口，贸易协定可能对美国经济有利，美联储2%的通胀目标为避免通缩提供缓冲，美联储不能准确测量通胀。"

技术面：

昨日金价1136.84受阻回落，最低至1121.25，收盘1124.5，目前金价处于1120.11上方，布林中轨下走，布林口收紧，MA5走平，MA10上走，macd阳柱萎缩，dif与dea靠近，未明显交叉，4小时周期macd阴柱萎缩，dif止跌，金价企稳于1123.48，受阻于MA5，欧元跌破1.1127，macd看空走势状态良好；英镑跌破布林中轨及分水岭，macd看空走势状态良好。

今日观点：

综上所述，今天1120-1125一带支撑密集，严密关注1120.11得失，未破之前不能下定论，后期偏震荡，不能过分看空，美联储个别官员言论不可太信以为真，欧元与英镑走势看空明显，逢高做空是首选。

今日思路：

阻力位1136.84、1141.5、1146.28、1156.33；支撑位1132.83、1127.2、1119.46；

1、黄金1123.4企稳做多，止损1120止盈1131.4、1139.3；

2、黄金1123.48跌破做空，止损1129止盈1119.59、1107.8；

3、白银14.78不破做空，止损15.05止盈14.62、14.12；

4、加元1.3265企稳做多，止损1.3204止盈1.3314、1.3352、1.3389；

5、澳元0.7092不破做空，止损0.7128止盈0.6945、0.6904；

6、日元120.67突破 做多，止损120.5止盈121.67、124.26；

7、欧元1.1127不破做空，止损1.1205止盈1.1086、1.1045、1.0994；

8、英镑1.5347不破做空，止损1.5449止盈1.5216、1.5162；

9、瑞郎0.972企稳做多，止损0.9675止盈0.9790、0.9823、0.9855；

10、镑日184.23跌破做空，止损185.57止盈181.21、180.36；

11、欧日134.72不破做空，止损135止盈132.82、132.29；

12、美指96.06企稳做多，止损95.66止盈97.10、97.61；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差