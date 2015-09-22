金价今日关注1136.84得失，欧元再收中阴线继续看空

来源：原创 作者：投资李哥

基本面：





"04:03:24纳斯达克综合指数收涨2.92点，涨幅0.06%，报4830.15点 04:03:16道琼斯工业平均指数收涨126.74点，涨幅0.77%，报16511.32点 04:03:08标普500指数收涨9.21点，涨幅0.47%，报1967.24点

今日重要事件不多，关注下午9月CBI工业订单差值，晚间美国的7月FHFA房价指数月率、9月里奇蒙德联储制造业指数。

亚特兰大联储主席洛克哈特周一发表讲话称，美联储上周出于谨慎考虑而投票支持推迟加息。他仍相信2015年稍晚会加息，预计首次加息之后将逐步加息。"

技术面：

昨日金价重新回落1136.84下方，收出小阴线，布林口收收紧，中轨下行，今日亚盘MA5线上抵1136.84阻力附近，金价在此线下方震荡，macd阳柱萎缩，dif滞涨，dea保持上行，4小时图显示金价有反弹愿望。今日关注1136.84得失，欧元日图显示波浪调整，b浪反弹结束，后市预示c浪下跌，昨日跌穿分界线，再收中阴线，macd继续看空趋势。英镑日图未创新高，同时双针收顶，macd回归0轴，后市看空。

今日观点：

综上所述，本周金价走势看多，今日金价1136.84不破看空，英镑走势看空，欧元走势看空。

今日思路：

阻力位1136.84、1141.5、1146.28、1156.33；支撑位1132.83、1127.2、1119.46；

1、黄金1136.84不破做空，止损1141.56止盈1130.78、1125.86、1120.11；

2、黄金1120.1不破做多，止损1115.12止盈1125.86、1128.74；

3、白银15.25不破做空，止损15.41止盈14.68、14.12；

4、加元1.3239企稳做多，止损1.3181止盈1.3314、1.3352、1.3389；

5、澳元0.7163不破做空，止损0.7238止盈0.7092、0.6945、0.6904；

6、日元120.67突破 做多，止损120.5止盈121.67、124.26；

7、欧元1.1211不破做空，止损1.1271止盈1.1180、1.1149、1.1093；

8、英镑1.5527不破做空，止损1.5603止盈1.5459、1.5410；1.5216；

9、瑞郎0.9675企稳做多，止损0.9661止盈0.9736、0.9762、0.9928；

10、镑日187.26不破做空，止损188.11止盈184.23、181.21；

11、欧日135不破做空，止损135.4止盈134.71、132.29；

12、美指95.58企稳做多，止损94.5止盈96.06、97.61、

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差