金价上周由于多重利好因素反弹，本周金价走势看多

来源：原创作者：投资李哥

基本面：

"在上周四美联储对9月加息喊“NO”之后，然市场对关于美联储何时加息的揣测仍未消停。值得注意的是，此前沉寂了一段时间的希腊再度因希腊左翼领导人齐普拉斯选举中意外大胜映入市场的眼帘。齐普拉斯的再度归来，对希腊及欧元区是“福”还是“祸”，或许欧元又将面临新一轮的考验。

上周四(9月17日)美联储FOMC会议宣布的最新政策声明基调谨慎，严重打压了市场参与者的信心。上周五(9月18日)，美股跌幅扩大。标普500指数收跌1.61%，道琼斯工业平均指数收跌1.74％，纳斯达克综合指数收跌1.36%。标普500指数本周累跌0.1%，道指累跌0.3%，纳指累涨0.1%。

美联储FOMC会议宣布暂不加息之后，油价走势疲软。上周五，油服公司贝克休斯公布油井平台数据后，尽管油井平台数连续三周减少，仍然未能抑制油价继续走低。WTI 10月原油期货价格收跌2.22美元，跌幅4.73%，报每桶44.68美元。"

技术面：

金价上周由于多重利好因素反弹，周线金价企稳MA5上方，macd趋势看多，金价上方空间目前1126.6-1154.6，日线显示金价企稳于1136.84布林口收紧，中轨偏下，macd阳柱没有增长趋势，dif与dea趋势看多，4小时金价企稳于1136.84，MA5与MA10排列趋势看多，布林中轨趋势看多，macd阴柱看空，dif与dea死叉看空。

今日观点：

综上所述，本周金价走势看多，今日金价1136.84企稳看多，英镑走势看多，欧元走势看多。

今日思路：

阻力位1141.5、1146.28、1156.33；支撑位1136.84、1132.83、1127.2、1119.46；

1、黄金1136.84不破做多，止损1132.83止盈1141.5、1146.28、1156.33；

2、黄金1136.84跌破做空，止损1141.5止盈1132.83、1127.2、1119.46；

3、白银15.25不破做空，止损15.41止盈14.68、14.12；

4、加元1.3176企稳做多，止损1.3098止盈1.3190、1.3219、1.3282；

5、澳元0.7185不破做空，止损0.7238止盈0.7092、0.6945、0.6904；

6、日元120.67不破做空，止损121.81止盈118.65、117.09；

7、欧元1.1273企稳做多，止损1.1268止盈1.1364、1.1438、1.15；

8、英镑1.5534企稳做多，止损1.5444止盈1.5603、1.5658、1.5712；

9、瑞郎0.9675不破做多，止损0.965止盈0.9706、0.9790、0.9823；

10、镑日187.26不破做空，止损188.11止盈184.23、181.21；

11、欧日135.6不破做空，止损136.85止盈134.82、132.79、

12、美指95.15企稳做多，止损94.5止盈96.06、97.61、

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差