人民币兑美元盘中小跌 主席访美前市况稳定

人民币兑美元即期周一(9月21日)盘中随中间价小幅走弱，但人民币在6.37附近的支撑较强。

美元/人民币询价系统尾盘报6.3686，上周五收报6.3643。美元/人民币银行中间价定为6.3676，上周五中间价为6.3607。美元/人民币即期早盘成交量为55亿美元，较上周五半日52亿美元基本持平。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5775，上周五尾盘为6.5650。香港的离岸美元/人民币即期最新报在6.3994/6.4004，上一交易日尾盘报6.3873。

中国外汇交易中心周一更新的11:00人民币兑美元参考汇率为6.3691。

交易员表示，国家主席习近平访美在即，汇市交投整体清淡，购汇需求较之前明显减少；离岸人民币(CNH)因未受干预影响而跌幅较大，但在岸汇率续持稳概率偏高之际，预计离岸CNH也难有明显方向。

交易员并称，与此同时，离岸CNH日内跌回6.40关口，与在岸价差也再度阔到约300个点，“一方面早盘国际美元走升，并打压人民币中间价，离岸跟随下行；另外，此前离岸升幅较大，短期也有调整要求。”

中国国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

中国驻国际货币基金组织(IMF)执行董事金中夏上周五表示，中国已做好准备，满足将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的标准。中国进行了大量外交努力，人民币纳入IMF货币篮子是降低对美元依赖的长期策略目标之一，法国表示对此表示支持。

国际汇市方面，美元周一亚市走势坚挺，勉力收复近期失地，美联储(FED)上周宣布暂不升息后，其他主要央行再次重申温和政策承诺。