加拿大丰业银行：黄金、白银日内走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周四(9月17日)报告中写道，隔夜离岸市场上线黄金小幅走低，开于1117.25/1118.25美元/盎司。金价盘中一度跌至1115.00/1116.00，随后反弹至一个月高位1119.00/1120.00，主要因美国经济数据表现良莠不齐。尽管初期失业金好于市场预期，但新屋开工却不及市场预期，黄金最终收于1117.00/1118.00美元/盎司。才收盘后不久，因美联储利率决议偏向鸽派，黄金反弹至两周高位。

白银隔夜走势相对平稳，开于14.91/14.96美元/盎司。白银盘中一度跌至14.85/14.90低位，随后反弹至15.02/15.07高位，并最终收于14.98/15.03美元/盎司。在收盘后不久，因美联储利率决议整体基调较为温和，白银反弹至3周半高位。

从技术面上来看，黄金在北美时段收于1118美元/盎司。在收盘后不久，金价反弹至1134高位，主要因FOMC政策声明偏向鸽派。值得注意的是1134高位是金价自1168-1100跌势的30%回撤位。若金价能企稳于1117上方，则短线风险偏向上行。同时，上方阻力关注1142(61.8%回撤位)。

白银北美时段收于15.00美元/盎司。白银在上行突破15关口后或打开上行测试15.65(8月高位)上行空间。白银在过去3周在14.40附近寻得支撑，目前已经连续两个交易日大幅飙高。