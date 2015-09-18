四大理由告诉你 现在抄底黄金正逢其时！

由于美联储加息预期的作祟，目前市场普遍都预期金价还会继续走低，因为黄金本身不像债券那样提供利息。就在周四(9月17日)美联储9月会议召开的前三周，全球黄金ETP曾累计流出了超过26亿美元。

事实上，自从黄金2013年4月坠入熊市以来，全球黄金ETP资产已经抹去540亿美元。今年8月11日黄金ETP总持仓还曾降至1508.2吨，为2009年最低水平。

市场有句话说的好：千万别去接落下的飞刀。然而，即便金价在美联储升息的预期下无力反弹，但下面的四个因素可能预示着金价和黄金类股即将启动涨势。

理由一：黄金实物库存愈发紧俏

最近几周伦敦黄金借贷成本大幅飙升，这主要是因为大型黄金ETP中的库存急剧减少。通常经销商会按照合约将黄金交割至瑞士的炼金厂，在那里黄金会被重铸并运往亚洲，这也是导致此前黄金ETP库存下降的原因。

然而，随着ETP库存黄金的不断下降，获得实物黄金变得越发困难，并推高黄金借贷成本，最终引发金价上涨。

理由二：印度黄金进口正在激增

数据显示，印度8月的黄金进口跳增至超过120吨，为今年来的最高水平，去年同期的进口仅为50吨，这还是在印度维持黄金进口税在10%的历史高位水平下。

此外，印度即将迎来传统的黄金需求旺季，而当前金价正处于数月低位，料能引发印度民众强劲的买需。

印度政府上周批准了黄金货币化提案，并推出黄金储蓄和黄金主权债券，以期削弱该国的实物金需求。然而，从近期印度黄金进口大幅飙升的势头来看，该计划可能无法奏效。

由于印度民众喜欢将黄金囤于家中，政府希望通过黄金货币化，即民众将黄金存于银行并获得2-3%的免税年利息，目的在于加强印度国内的实物金供应

理由三：中国黄金需求依旧强劲

尽管之前世界黄金协会(WGC)曾表示，今年二季度中国黄金需求下降。但事实是上海黄金交易所(SGE)夏季的交割量仍维持在相当强劲的水平。

数据显示，此前8个月上海黄金交易所共交割了512吨黄金，而同期全球黄金产量只有492吨左右。同时，今年以来上海黄金交易所的黄金交易量较2014年增长36%，且较2013年的历史高位增长13.5%。

理由四：黄金股变“白菜股”

全球最古老的黄金矿企指数——费城金银指数(XAU)目前已经跌破2000年11月的最低点，当时国际金价每盎司只有265美元。

黄金股现在已经无法用“便宜”一次来形容，简直就是“白菜价”。比如行业巨头——巴里克黄金公司(Barrick Gold)，当前该公司股价仅有其销售额的0.79倍和账面价值的0.74倍。

另外，全球最大的黄金矿企ETF——Market Vectors Gold Miners近期曾跌至纪录低位，尽管图形上并不好看，但指标已经在提示该ETF的底部正在形成。

综上所述，随着全球最大型的黄金矿企正不断削减成本、中国印度需求激增以及伦敦黄金租凭利率的飙升，金价距离一轮超级的反弹行情已经不远了。