期待凌晨决议结果，预计加息延后，低多为主

来源：汇股资讯作者：投资李哥





基本面：





"全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较之前一日持稳于678.18吨

【期金收盘】涨16.40美元至1119，因通胀下降令加息预期降温

【纽市汇评】美元跌至两日低位，受美国通胀下滑打压

【原油收盘】美油涨2.56美元至47，原油库存大幅降低提振油价

纳斯达克指数周三收盘上涨28.32点，涨幅0.58%，报4888.84点

标普500指数周三收盘上涨16.92点，涨幅0.86%，报1995.01点

道琼斯工业平均指数周三收盘上涨135.92点，涨幅0.82%，报16735.77点

外媒：日本7月份持有美国国债金额增加4亿美元至1.2万亿美元

外媒：中国7月份持有美国国债金额减少304亿美元至1.24万亿美元

外媒：美国白宫已经封锁，原因不明，奥巴马并不在白宫，封锁白宫是因为在附近公园找到不明包裹

美国8月通胀下降，非美货币齐升，欧元兑美元回升至1.13关口，英镑兑美元刷新近三周新高1.5496，澳元兑美元刷新三周高位0.7190，美元兑加元跌破1.32关口至1.3196

美联储利率会议继续进行中，18日凌晨2点公布结果"

技术面：

昨日金价受美联储公布的8月通胀下降支撑，大幅度回升，最高触及1124，日线收大阳线，接近日线布林中轨，MA5转为向上，macd转为阳线，dif与dea金叉，日内依然还有上升空间至1128-1134.24一带，关注1128-1134的突破情况，4小时显示金价1121一带有阻力，macd看多走势。欧元日线MA5向下，macd阳柱收短，dif与dea交叉涨势艰难，英镑日线升破1.5487阻力，有再升动力，macd走势看多。

今日观点：

综上所述，金银以及英镑欧元等亚欧盘可能会再继昨晚涨势延续，继续上攻，而美盘则期待凌晨决议结果，在公布之前受失业金等数据影响会有波动，但估计不大，预计加息延后，低多为主，等待信息揭开再行操作。

今日思路：

阻力位1127.58、1134.24、1146.65、1161.98；支撑位1111.70、1106.49、1098.66；

1、黄金1117.67企稳做多，止损1111.36止盈1121.26、1128.08、1134.24；

2、黄金1126.84升破做多，止损1124.05止盈1134.24、1146.65、1161.98；

3、白银14.8企稳做多，止损14.6止盈15.01、15.52、

4、加元1.3216不破做空，止损1.3297止盈1.3105、1.2913；

5、澳元0.7171企稳做多，止损0.7115止盈0.7379、0.7438、0.7497；

6、日元120.67突破做多，止损120.37止盈120.72、120.86、121.90；

7、欧元1.1293企稳做多，止损1.1279止盈1.1341、1.1372、1.1404；

8、英镑1.5487企稳做多，止损1.5445止盈1.5527、1.5568、1.5844；

9、瑞郎0.9704不破做空，止损0.973止盈0.9640、0.9540；

10、镑日186.2企稳做多，止损185.52止盈187.81、193.62；

11、欧日136.5不破做空，止损137.03止盈135.94、135.66、134.62；

12、美指95.33不破做空，止损95.98止盈93.75、91.53、90.27；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



