六连跌后首涨 发改委提高成品油价

国家发展改革委在官方网站发出通知，决定将汽、柴油价格每吨均提高90元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.07元和0.08元，调价执行时间为9月16日24时。

此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据9月16日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。9月上旬以来，受美国原油库存下降等因素影响，国际市场油价呈震荡上行走势，前10个工作日平均价格有所上涨。

通知要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

发改委通知全文如下：

国家发展改革委关于提高国内成品油价格的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团发展改革委、物价局，中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司：

根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，决定提高成品油价格。现就有关事项通知如下：

一、成品油生产经营企业供军队及新疆生产建设兵团、国家储备用汽、柴油（标准品，下同）供应价格每吨均提高90元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6410和5450元。其他成品油价格相应调整。

二、供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为 6810元和5850元。其中，供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供军队用油价格执行。

三、各地汽、柴油最高零售价格和批发价格等额调整。调整后各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格水平见附件2。

四、其它相关价格政策按《石油价格管理办法（试行）》规定执行。

五、液化气最高出厂价格按照与供军队等部门用90号汽油供应价格保持0.89：1的比价关系确定，供需双方可在不超过最高出厂价格的前提下协商确定具体价格。

六、调价执行时间为2015年9月16日24时。

七、相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

八、中石油、中石化、中海油公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应；并督促所属企业严格执行国家价格政策，自觉维护市场价格秩序。

九、各级价格主管部门要加强价格监督检查，严厉打击各种价格违法行为，切实维护成品油市场的稳定。同时要加强成品油市场动态和价格监测，出现异常情况，及时报告并配合有关部门采取应对措施。

数据显示，今年以来，国内油价共经历9次下调、6次上调和3次调价搁浅。国内成品油价格自6月8号起开始"六连跌"，一共降价每升0.77元，50升油箱的车，加满一箱油已经省了约39元！

由于此次上调幅度较小，所以对于车主的日常出行成本影响有限。以一辆油箱为50L的普通私家车为例，加满一箱油车主约多支付3.5元的燃油成本。

附：2015年国内成品油价格历次调整：

9月16日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨90元、90元

9月1日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨120元、125元

8月18日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨210元、205元

8月4日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨220元、215元

7月21日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨265元

7月7日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨95元、90元

6月23日 汽柴油价调价搁浅

6月8日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨110元、105元

5月25日 汽柴油价调价搁浅

5月11日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨255元、245元

4月24日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨300元、285元

4月10日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨120元、115元

3月26日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨240元、230元

3月12日 汽柴油价调价搁浅

2月27日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨390元、375元

2月9日24时 上调汽柴油最高零售限价每吨290元、280元

1月26日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨各365元、350元

1月12日24时 下调汽柴油最高零售限价每吨各180元、230元