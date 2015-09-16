美联储或有可能延迟加息，空头下方空间有限

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：

"道琼斯指数上涨1.4%，近230点；标普500指数上涨1.3%

美国股市收盘上涨

纳指周二收盘上涨54.33点，或1.13%，报4860.10点

标普500指数周二收盘上涨25.13点，或1.29%，报1978.16点

道指周二收盘上涨230.16点，或1.41%，报16601.02点

高盛首席经济学家Hatzius：美联储现在加息还为时尚早"

技术面：

昨日的进价走势反映了市场的反复，收盘价再度回落1106.49下方的1105,05，收出倒锤阴线，均线MA5+MA10线组合看空，macd0轴弱势震荡。4小时线macd0轴弱势震荡，日线级别以下看不到趋势走向，回到日线以上级级别，可以看到下方空间尚有，但是区间有限；欧元仍然保持5浪上升良好走势；英镑恰恰相反，是3浪下跌进行时。

今日观点：

综上所述，亚欧盘金价走势仍然需要谨慎，美盘波动会扩大，提防突破，上方1107.46，下方1101.73。18日前可能产生突破单，但是主流以低多为主。欧元低多为主，英镑高空为主。

今日思路：

阻力位1106.49、1111.46、1127.58、1134.24；支撑位1098.66、1095.6、1073.83、1045.93；

1、黄金1106.49突破做多，止损1100止盈1113.46、1128.08、1134.24；

2、黄金1103.18跌破做空，止损1106.49止盈1101.73、1098.66、1090.84；

3、白银14.41不破做空，止损14.6止盈14.35、14.28、14.14；

4、加元1.3249企稳做多，止损1.3105止盈1.3297、1.3352；

5、澳元0.7136不破做空，止损0.7173止盈0.7066、0.6961、0.6904；

6、日元120.67不破做空，止损121.47止盈118.86、117.09；

7、欧元1.1261企稳做多，止损1.1229止盈1.1341、1.1371、1.1404；

8、英镑1.5397不破做空，止损1.544止盈1.5318、1.5196；1.5127；

9、瑞郎0.9707企稳做多，止损0.9644止盈0.9761、0.9823；

10、镑日185.5不破做空，止损186.5止盈182.00、180.36；

11、欧日135.96不破做空，止损136.5止盈134.62、132.74；

12、美指96.74不破做多，止损96.12止盈94.39、92.65、91.76；