头寸调整起到提振作用 油价亚市早盘小幅回升

因原油交易商空头头寸套利平仓以及多头头寸重新建立，油价周二(9月15日)亚市早盘小幅回升。美国WTI原油期货价格盘中最高触及44.47美元/桶，而布伦特原油期货价格盘中最高触及47.80美元。不过亚洲经济放缓担忧和全球原油供应过剩局面依然令油价承压。

中国经济数据表现疲软和美国汽油价格走低令油价周一承压。一名经纪商表示，今日油价的反弹主要得益于昨日空头头寸的套利平仓以及多头头寸的重新建立。他补充道：“今日早盘的交易并不反映出基本面情况，仅是昨日走势的一个消化过程。”

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周一晚间再次呼吁石油输出国组织(OPEC)召开产油国首脑峰会，并表示将会向OPEC递交稳定油价的提案。

目前OPEC中东地区成员国继续坚持高产策略来捍卫市场份额，并不理会委内瑞拉等成员国提出的减产要求。

此外，中东地区主要成员国之间的市场竞争日益激烈，科威特和沙特等国均下调亚洲地区原油官方售价，希望能抢夺更多的客户。

外媒调查显示，日本制造业信心指数9月创一年最大降幅，跌至八个月低点，因担心中国经济形势和内需不振，或加重市场对原油需求回升的担忧。

北京时间10:09，NYMEX原油期货价格报44.39美元/桶。