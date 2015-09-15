人民币国际化步伐稳健 境外央行进场还有优惠？

外汇市场周一(9月8日)相对平淡，美元指数小幅走高，但整体仍受到市场对于9月美联储会议能否加息的质疑影响而难以重新攀上高位。欧元近期走势强劲，但在本交易日出现小幅下跌，日内欧元区工业产出单月涨幅创下六个月最高水平，但欧洲央行行长德拉基等人仍然担心中国经济等外在因素将会带来冲击，近期欧洲央行QE延期的讨论声音高涨，这些因素加上美联储加息的前景使欧元继续承压。

澳元和日元周一涨势明显。澳元此前一直受到中国经济增速放缓、进出口表现疲软等因素的影响一路走低，尽管澳洲联储此前维持利率不变，但是不排除其有进一步宽松刺激经济政策出炉的可能。这使澳元在一段时间内都继续承压。但澳元在大幅下跌后空头已经剧烈挤压，这导致最近两天的涨势引发了一些空头回补买盘。

日元被摩根士丹利列为全球可能是最被低估的货币之一，在美联储加息和日本央行QQE的双重压力下，日元一直保持在低位，近期受股市动荡、风险规避情绪增加的影响，日元获得买盘，同时一直处于低位使日元的风险回报增加，一些投机者进场准备做多日元。日内美元/日元跌幅一度达到0.5%。明天日本央行货币政策会议即将结束，届时将会有利率决议公布，目前舆论存在一些猜测，认为日本央行有可能进一步扩大QQE。

中国人民银行周一晚间表示，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。此举将会推动人民币国际化的进程，并为人民币加入IMF一篮子SDR储备货币打下坚实基础。离岸人民币也受到提振，周一上涨70点。

中国股市周一再次下跌，市场已经相比前几周稳定很多。周一中国证监会发言人表示，截止9月11日已经清理涉嫌违规账户3255个，还有2094个账户尚未清理。证监会发言人表示，多数场外配资账户持有人积极配合，强行平仓占比较低；按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。这与此前中国人民银行行长周小川讲话遥相呼应，显示中国股市调整已经基本完成，风险因素正在受到控制。

中国人民银行允许境外央行进入银行间外汇市场 另有重大优惠政策

中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。

央行在官方网站发布新闻稿称，境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。

针对当日央行公布的8月份央行外汇占款减少3184亿元人民币，央行称，除了8月份央行在外汇市场操作提供外汇流动性导致外汇储备下降外，当月外汇储备委托贷款项目进行了一些资金提款，国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调也增大了外汇储备降幅，因此出现了央行外汇占款与外汇储备降幅上的不一致。

央行并称，8月份金融机构外汇买卖余额下降7238亿元，当月央行外汇占款减少3184亿元，二者差异较大的原因主要是银行体系外汇流动性充裕，而外汇资金运用收益比较低，部分金融机构将外汇流动性提供给企业和个人，满足企业和个人丰富资产配置的需求。

在上周举行的夏季达沃斯论坛中，国务院总理李克强9月10日发表演讲时表示，中国下一步将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。境外行已获准进入中国的银行间债券市场，此举可促使他们在储备中纳入人民币资产。分析人士指出，此举将有助于提高人民币的国际认同，并将在境内释放美元流动性，预期给中国汇市带来的风险有限。

离岸人民币受到消息提振，周一短线小幅攀升，美元/人民币从6.3689附近一度回落至6.3672。

证监会重磅消息 超三千个涉嫌违规账户已被清理 占总涉嫌场外配资账户60.85%

中国证监会发言人邓舸周一称，完成了对证券公司信息系统外部接入自查情况的核实和现场检查，截止9月11日，完成清理资金账户3255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%。

证监会发言人称，还有2094个账户尚未清理，持股市值约1876.27亿元；已清理账户中，仅6.33%采取销户方式清理。

发言人称，多数场外配资账户持有人积极配合，强行平仓占比较低；按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击；证券公司股票质押回购业务总体风险可控，总体规模约6000亿元，平均履约保障比例近300%，总体风险可控。

邓舸表示：“7月12日，我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号），明确了对违反证券账户实名制、未经许可从事证券业务的活动予以清理整顿的具体意见。前期，证监局完成了对证券公司信息系统外部接入自查情况的核实和现场检查，并督促其清理涉嫌违规账户。截止9月11日，完成清理资金账户3255个，占全部涉嫌场外配资账户的60.85%；还有2094个账户尚未清理，持股市值约1876.27亿元。已清理账户中，有76.28%采取取消信息系统外部接入权限并改用合法交易的方式清理，仅6.33%采取销户方式清理，还有部分账户采取产品终止等方式清理。目前，多数场外配资账户持有人积极配合，主动清理，强行平仓占比较低。因此，按照现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。”

他还指出，“证券公司股票质押回购业务总体风险可控，违约处置金额占比较低。目前，该业务总体规模约6千亿元，平均履约保障比例近300%，总体风险可控。个别客户质押的股票因价格下跌可能被平仓处置，应当属于个别事件，涉及金额不大，对市场影响有限。”

欧元区经济复苏强劲 欧银QE延长担忧仍然打压汇率

周一公布的一份政府报告显示，欧元区7月份工业产值升幅超过分析师预期，欧元区四个最大经济体中，有三个产出增长。

欧盟统计局公布的数据显示，拥有19个成员国的欧元区7月份工业产值月率上升0.6%，6月份修正后为下降0.3%。7月份升幅为2月份以来最强增速。

数据还显示，欧元区7月份工业产值同比增长1.9%。

该数据为欧元区经济前景正在好转增添了证据，尽管欧洲央行行长德拉基提醒称，中国引领的新兴市场经济放缓带来下行风险。欧元区经济信心处于4年高点，7月份失业率意外下降，上半年经济增速高于初报数据。

据该报告，德国7月份工业产值增长0.5%，西班牙增长0.6%，意大利增长1.1%。希腊7月份工业产值增长4.3%，为3月份以来的首次上升。相比之下，法国工业产值下降0.8%，6月份为下降0.2%。

伴随美联储本周可能暂不加息的市场预期，欧元/美元连续第七天走高，创下了2013年12月11日以来的最长连涨纪录。不过，欧元始终笼罩在欧洲央行(ECB)的宽松政策阴影之中，而市场对于欧银扩大QE(量化宽松)的预期也困扰着欧元，这会将成为欧元进一步走强的“拦路虎”。

此前，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)就表示，必要时央行愿意加码刺激措施。

他的承诺获得经济学家的支持，他们认为欧元区的经济复苏力道薄弱，恐无以为继。外媒的调查显示，2/3的受访者预计，德拉基会扩大QE规模或延长实施时间。几乎所有受访者都表示，他可能会在9个月内就采取行动。尽管市场中认为目前经济改善的受访者人数越来越多，但是他们也担心经济景气回升不会持久。