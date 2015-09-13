摩根士丹利：美、欧、日、镑、澳下周市场展望

摩根士丹利(Morgan Stanley)在当地时间周日(9月13日)报告中提供了下周美元、欧元、日元、英镑和澳元交易前景分析。

美元：兑新兴货币维持看涨

摩根士丹利维持美元看多立场，尤其兑新兴市场货币和商品货币。尽管美联储下周加息概率为30%，但该投行预期美联储下周将不会加息，这可能为新兴货币提供短线提振作用，但料反弹很快将会夭折，因市场将转而关注美联储12月加息预期和新兴市场经济体疲软表现。

欧元：转为中性立场

摩根士丹利此前曾维持中期看跌欧元立场，但目前发现季节性因素或为欧元/美元短线提供支撑。该机构认为，欧元/美元短期走势将主要受到风险偏好影响。这暗示，随着全球经济增速放缓，金融市场波动将会加剧，这可能为欧元提供支撑。欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)在最新利率决议上表示欧洲央行可能进一步宽松，政策背离将继续施压欧元。

日元：关注薪资数据，保持中性

大摩认为日元中期内表现将可圈可点，但短线内需要对日元更加谨慎。首先，随着美联储延迟加息，加上中国央行可能进一步宽松预期，风险偏好短线内将受到提振。这可能削弱以日元为首的避险货币需求。其次，日本最近经济数据表现疲弱，这可能刺激日本央行进一步宽松预期。

英镑：数据扎堆，看跌

大摩短线看空英镑并倾向于做空英镑兑美元和日元。英国最近公布的经济数据开始出现弱化天时，尤其是服务业和制造业PMI。尽管英国央行在最新公布的会议纪要中并不担心海外市场波动，并对英国通胀前景持有乐观预期，但该投行还是看跌英镑，因为英镑短线也受到风险情绪影响。本周英国将陆续公布CPI、薪资、零售销售等数据，上述经济指标为英国央行加息时间提供参考。

澳元：国内基本面恶化，看跌

若中国央行进一步宽松，澳元可能获得部分支撑，但大摩发现澳洲国内经济数据放缓，中国可能面临通胀下行压力，这些将拖累澳元。市场预期澳洲联储未来几个月内可能降息30个基点，大摩预期降息50个基点。综合来看，摩根大通认为澳元中期将处于承压状态。