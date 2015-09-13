周评:美元大病未愈非美暗潮涌动 跪求Fed下周给个准信！

9月7日至7月11日市场概述：

本周全球金融市场高潮迭起，令人看得眼花缭乱。美元本周结束了前两周上修行情，原本跌势不轻的美元目前看来伤势未愈，主要因美联储加息时间摇摆不定。本周初，中国央行公布的外汇储备数据显示，中国8月末外汇储备为3.56万亿美元，比上月3.65万亿美元减少逾900亿美元。这是中国外汇储备连续四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。数据公布后，离岸人民币大跌逾200点。周二中国股市上演V型反转，上证指数收盘大涨近3%，这也引发了风险情绪升温，美元/日元回归升势，欧元/美元开始削减涨幅。另外，欧元区第二季度GDP季率上修为增长0.4%，市场预期增长0.3%，初值增长0.3%。数据公布后，欧元却“并不领情”，汇价短线下挫至1.1170附近。周四(9月10日)，新西兰联储宣布降25个基点至2.75%，受此影响，纽元日内暴跌。另外，晚间公布的英国央行会议纪要对英国经济和通胀前景传达出乐观预期，英镑/美元反弹走高。此外，国务院总理李克强在达沃斯论坛上宣布中国下一步将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场，消息公布之后，离岸人民币兑美元短线直线飙升近1%，汇价自6.4800附近一路上涨逾700点至6.4005，刷新一个月高位，有望创下历史最大单日涨幅。另外，周五(9月11日)因投资者将注意力转移至美联储下周最为重磅的利率决议，汇市整体表现相对平静，但黄金、白银却提前开始躁动，现货黄金日内暴跌30美元，金价跌破1110关口，最低下行测试1098.66。现货白银日内跌幅更是超过了2%，白银跌至14.30，刷新两周低位。

本周市场要闻盘点：

中国8月外储创最大单月降幅 离岸人民币大跌逾200点

周初，中国央行周一(9月7日)公布了最新的外汇储备数据，数据显示8月末外汇储备减少逾900亿美元，遭遇“四连跌”，但黄金储备意外增加。

中国央行在其官网公布的数据显示，中国8月末外汇储备为3.56万亿美元，比上月3.65万亿美元减少逾900亿美元。这是中国外汇储备连续四个月下降，单月减少额创有纪录以来最高。

分项数据显示，8月末基金组织储备头寸增加至47.27亿美元，特别提款权略增至105.29亿美元，其他储备资产减少至-2.48亿美元；7月末的数据分别为43.73亿美元、104.6亿美元、0.68亿美元。

德国商业银行(Commerzbank)驻新加坡资深外汇分析师Zhou Hao随后表示，“外汇储备下降反映，之前中国央行显然动用了外储来稳定人民币汇率。”

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)的分析师Sue Trinh也认为，中国央行大规模干预人民币或难以持续。他指出，“我相信央行已经干预以维持人民币汇率的稳定性，但这种干预恐怕难以无限期地继续下去。”

在中国外汇储备数据公布之后，离岸人民币兑美元汇率一度急跌逾百点，最低触及6.4866。同时，彭博的数据显示，美元/人民币一个月隐含波动率自上日的6.1650%升至6.1850%，暗示人民币未来汇率恐将加剧。

欧元区GDP报喜欧元竟遭反噬 LMCI意外大好美元冷淡作应

美联储钦点就业指标—美国8月就业市场状况指数，数据显示，美国8月就业市场状况指数(LMCI)超预期强劲升至2.1，该数据意外好于预期，也进一步凸显了8月非农的“疲软假象”。

美国8月就业市场状况指数进一步上升至2.1个点，7月的增幅则从增长1.1个点上修为增长1.8个点，这是该指标连续第四个月呈正向变动，也是连续第五个月增长。同时，它也是2015年2月报告录得4.0以来的最大增长。

欧盟统计局公布的数据显示，欧元区第二季度GDP季率上修为增长0.4%，市场预期增长0.3%，初值增长0.3%。同时，欧元区第二季度GDP年率上修为增长1.5%，市场预期增长1.2%，初值亦为增长1.2%。

彭博随后评论称，欧元区第二季度GDP年率和季率均有上修，整体经济增速好于预期，主要是受欧元区出口和消费支出明显上升的驱动，其中出口从1.0%上修至1.6%，尽管近期中国等新兴市场经济趋缓对全球贸易带来影响，但欧元区经济复苏依旧呈稳健持续的态势。

数据公布之后，欧洲各主要股指纷纷扩大涨幅。德国DAX指数涨逾2%，法国CAC40指数和英国富时100指数也上涨超过1%。欧元却“并不领情”，欧元/美元随后短线下挫至1.1170附近。

之前，国外分析师就曾指出过欧元和欧股的反响关联性显著加强。彭博8月27日公布的数据显示，最近30天，欧元走势与欧洲斯托克600指数和标普500指数的背离达到了十年来的最高水平。

新西兰联储宣布降息25个基点 纽元“飞流直下”逾百点

新西兰联储(RNBZ)于北京时间周四(9月10日)宣布下调指标利率25个基点至2.75%，并表示看来可能需要进一步放宽政策，以提振放缓的经济增速。

该联储表示，新西兰联储未来可能进一步放宽政策，纽元进一步下跌是合适的。预计今年年底通胀年率为0.5%，之前预估为0.7%，明年年底为2.2%，之前预估为2.1%；预计截至明年3月的GDP年度增幅为2.1%，之前预估为3.2%，截至2017年3月的GDP年度增幅为2.5%，之前预估为3.1%。

RNBZ指出，预计明年新西兰元贸易加权指数降至约0.65。

RNBZ还表示，利率下降和新西兰元走软支撑经济成长。全球经济进一步疲弱可能需要央行出台较目前预估更多的宽松政策。

新西兰联储主席惠勒表示，中国戏剧性地放缓，这和重大的厄尔尼诺现象恐怕都会对新西兰经济造成重大影响。2014年加息没有错；若有需要，还可进一步降息。如果局势恶化的程度超乎想象，新西兰联储未来宽松的空间巨大。此外，惠勒还表示对人民币贬值感到担忧。

新西兰联储达沃斯论坛传来重量级消息！离岸人民币直线飙升逾700点

中国国务院总理李克强周四在2015夏季达沃斯论坛上宣布，中国下一步将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场，这一消息也已引爆离岸人民币走势。

李克强还表示，中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。中国将逐步实现人民币资本项目可兑换，将建立跨境人民币支付体系。

市场分析人士指出，境外行已获准进入中国的银行间债券市场，此举可促使他们在储备中纳入人民币资产。之前，中国央行(PBOC)7月14日就曾宣布，境外央行、主权基金等备案后可在银行间债券市场开展交易。

招商银行资深交易员张治青分析指出，“向外国央行打开中国银行间汇市有利于人民币更加市场化，可促进人民币加入SDR，这也是国际基金货币组织要求的方向。”

消息公布之后，离岸人民币兑美元短线直线飙升近1%，汇价自6.4800附近一路上涨逾700点至6.4005，刷新一个月高位，有望创下历史最大单日涨幅。

宣布降息之后，纽元跌破伦敦汇市隔夜低点0.6357，兑美元下跌逾100点，并刷新日低至0.6280。

英银会议纪要“稳定军心” 英镑短线反弹走高

全球市场一片动荡之中，英国央行(BOE)决策层仍坚持认为，英国经济前景仍然乐观，近期与中国经济增速减缓相关的市场动荡尚未改变其观点，即央行认为正在趋近加息时机。

英国央行货币政策委员会(MPC)本周以8-1投票通过维持基准利率在记录低位0.5%不变，只有委员麦卡弗蒂(Ian McCafferty)持有异议。在讨论中，官员们认为必须在国内经济持续健康增长的背景下，考量外部的逆境因素。

MPC称，全球动态尚不足以实质性地改变8月份通胀报告的核心前景，但是值得密切关注全球经济发展环境下行风险加大对国内经济活动的影响。

英国央行还坚持认为通胀将在年底左右回升，虽然央行注意到原油价格下跌增加了近期前景的不确定性。英国央行还表示，英镑走势将如何影响英国通胀存在极大的不确定性。

英国7月份通胀率报0.1%，远低于英国央行2%的目标。会议纪要显示，虽然MPC的8名委员赞成不在本月上调关键利率，但是有委员认为“通胀相对于目标持续存在上行风险。”

麦卡弗蒂连续第二个月持有异议，他认为，“国内价格压力累积，意味着现在需要收紧政策。”

日内英国央行(BOE)维持利率不变，会议纪要也另英国央行加息预期企稳，英镑/美元日内自低位反弹。

日银宽松预期热演 美元/日元闻讯大涨1%

日本自民党议员山本幸三(Kozo Yamamoto)本周四就表示，10月30是日本央行进一步放松政策良机。

山本幸三表示，“日本央行应当把货币宽松项目至少扩大10万亿日元（830亿美元），10月30日的政策会议将是一个‘良机’。”

他认为，“为促进经济增长，日本有必要追加3.5万亿至5万亿日元的预算。如有必要，应当发行新的政府债券来为追加预算提供资金。”

在山本幸三讲话过后，美元/日元应声上涨1%，汇价日内最高触及121.31。之前，美元/日元已经连续三个交易日上涨，汇价自118.80附近升至121上方。