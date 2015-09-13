加息or不加息？美联储是时候做个决断了！

下周市场即将迎来美联储"垂涎"已久的货币政策会议。美国联邦公开市场委员会(FOMC)定于北京时间9月18日凌晨2时公布利率决定，美联储主席耶伦则按照惯例在2时30分召开记者会。加息还是不加息，市场正在屏息以待终极悬念的揭晓！

根据联邦基金利率期货显示本月加息几率28%；下个月加息几率超过50%；12月期货的隐含利率为0.280%，是高于美联储0-0.25%目标区间的最近合约。

不过在此之前，FX168财经网为您们整理了美联储官员对于加息的态度，以及经济学家的一些预期。根据已经发布的研究报告，经济学家和分析师对联邦公开市场委员会9月16-17日在华盛顿的会议上是否会9年多来首次加息仍存在分歧。

美联储官方态度：加息或不加息都有可能

美联储决策委员会投票官员近期评论预示，倾向9月加息与不加息的两方势均力敌。除了鹰派代表里奇蒙德联储主席莱克倾向加息，还有芝加哥联储主席埃文斯倾向不加息等观点明确之外，其他的票委不是未明确表态就是留下了两种决定都有可能的“活口”。

投行：加息or不加息 各执己见

加息阵营

FTN：美联储会选择加息，也能为不加息找到理由；

摩根大通：9月份难以预料，加息可能性略大；

三菱东京日联银行：美联储应该会被迫采取行动；美国经济仍在美联储将启动利率正常化的道路上；

法国农业信贷：美联储9月加息可能很大，但也可能推迟；

Renaissance：美联储不可能用劳动力市场作为推迟加息的借口；

加拿大丰业银行：FOMC要“撕掉创可贴”，早就该加息；围绕首次加息时间的不确定性已经令市场无法交易，陷入大幅波动。

富国银行：尽管9月份采取行动艰难，但等到10月或者12月行动并不会更容易；坚持美联储在9月份会议上将联邦基金目标利率上调0.25个百分点的预期

不加息阵营

法国巴黎银行：FOMC将推迟加息，并给出鸽派的展望；耶伦将重申今年晚些时候采取行动；

瑞信：FOMC在9月份不会加息，可能会暗示10月或12月；时机基本上取决于全球局势/金融市场动荡；

加拿大皇家银行：如果美联储打算升息，可能会试图将当前市场体现的概率推高；不到50%的几率并且FOMC会议前没有新的指引，“意味着我们将不得不降低我们对9月加息的预期概率”。