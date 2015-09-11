黄金会跌破1000美元吗？只要股市崩盘就可以

国际现货黄金周五(9月11日)亚洲时段盘中继续维持在1110美元/盎司附近，近期由于美联储9月会议临近，加息预期不断升温打压金价自8月高位1168.40美元连续回落。

资深分析师Lawrie Williams周四(9月10日)撰文称，尽管上周美国和亚洲股市都出现剧烈震荡，但黄金依旧在持续下跌，这两者的下跌恐怕都与美联储下周即将召开的9月货币政策会议的不确定性有关。

Williams指出，目前9月加息仍是一个迷，但市场的共识是美联储将在年内加息。一旦9月会议作出加息举动或透露出加息的信号，则将一并伤及黄金和股市，事实上近期市场的波动正是对这个预期的回应。

由于黄金本身不产生任何利息，因此普遍的看法是美联储加息将削弱黄金的投资吸引力。尽管此次美联储仅会加息0.25个基点，但也足以对当前弱不禁风的股市起到非常负面的影响。那么问题是，股市究竟会重回牛市，还是就此暴跌？

周三美国道琼斯指数曾暴跌超过200点，今年以来已累计下跌9%。与此同时，在周三亚洲市场下跌后，欧洲股市也紧随其后出现下跌。

此前包括国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)等机构都发出警告称，美联储加息可能对新兴市场造成巨大的负面影响。

不过，Williams强调，即便美联储加息25个基点，美国实际利率仍处在负值区域。从历史经验来看俺，美联储加息不意味着金价无法上涨，但每次加息后股市通常会出现下跌。

他指出，美联储加息后，金价短期或中期不排除会出现快速的下跌，这点可以参照2008年，当时金融危机爆发时许多投资者和机构为维持流动性不得不抛售黄金资产，金价从当年3月的1000美元/盎司跌至12月的770美元/盎司附近。然而，之后金价便发起快速的反弹，并在之后9个月中尽数收复跌幅，且在2011年9月初突破1900美元/盎司，创下历史高位。