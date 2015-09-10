欧元完美4浪终结，5浪漂亮起身

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"[快讯]纳指周三收跌55.92点，或1.16%，报4756.01点

[快讯]道指周三收跌236.44点，或1.43%，报16256.24点

[快讯]标普500指数周三收跌27.25点，或1.38%，报1942.16点

新西兰联储宣布降息25个基点，纽元跌幅超百点，新西兰联储：很可能进一步进行宽松政策

加拿大央行维持利率不变，称目前环境下政策适宜"

技术面：

昨日金价急速下跌，跌13.8美金，跌幅达1.23%，最低1101.27，报收中阴线，macd连阴，dif与dea看空。MA5与布林中轨结构看空，K线结构看空。4小时均线结构看空，macd结构看空，K线结构平台整理，偏震荡看空。

今日观点：

综上所述，今天金价会惯性下冲，亚欧盘可能直接下行，很难给到反弹进场机会，欧元完美4浪终结，5浪漂亮起身，英镑艰难整理照旧不误，日元三角整理，多头不堪抱有幻想。

今日思路：

阻力位1113.89、1123.78、1129.35；支撑位1104.0、1098.4、1078.65；

1、黄金1104企稳做多，止损1101.21止盈1113.89、1123.78；

2、黄金1113.89不破做空，止损1116.5止盈1104.0、1098.4、1078.65；

3、白银14.63不破做空，止损14.8止盈14.14；

4、加元1.3297突破做多，止损1.3266止盈1.3406、1.3790；

5、澳元0.6963不破做空，止损0.6992止盈0.6904、0.6845、0.6429；

6、日元120.67不破做空，止损121.47止盈118.86、117.09；

7、欧元1.1193企稳做多，止损1.1155止盈1.1222、1.1400；

8、英镑1.5384不破做空，止损1.5412止盈1.5287、1.5189、1.5162；

9、瑞郎0.9761不破做空，止损0.9823止盈0.9655、0.9540；

10、镑日185.16不破做空，止损185.75止盈183.39、181.02；

11、欧日134.85企稳做多，止损133.69止盈135.59、136.41、138.23；

12、美指96.15不破做空，止损96.94止盈95.05、93.15、92.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差