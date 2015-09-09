FED决议来临，1125成多空分水岭

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"纳斯达克综合指数收涨126.13点，涨幅2.69%，报4810.05点

道琼斯工业平均指数收涨386.03点，涨幅2.40%，报16488.41点

标普500指数收涨47.84点，涨幅2.49%，报1969.06点

美元指数小幅回落至96关口，市场对下周美联储加息的预期降温；欧元兑美元周二连续第三天上涨，主要受良好数据支撑；现货金价上涨，美元指数下跌扶助黄金结束四日连跌的态势；布伦特原油期货跟随股市涨势劲扬4%，好于预期的欧洲经济数据则提振了布伦特原油价格大幅收高。美国原油下跌，受关于炼油厂停运消息的影响。"

技术面：

昨天和周一的小幅反弹，使金价企稳于1121.75，macd开始回收0轴。dif与dea有望金叉，四小时图金价走势看多，上方1125是今天的关键位。

今日观点：

综上所述，今天金价走势偏多震荡，关注1125.38的阻力是否突破，如突破，后市继续上看1146一带，不然，还得回落1094附近；欧元日内看多，看1.1155是否企稳；英镑继续反弹，目标1.5490。

今日思路：

阻力位1123.88、1131.35、1146.87、1159.61、1169.81；支撑位1119.96、1114.77、1087.36；

1、黄金1121.75企稳做多，止损1115.8止盈1127.44、1130.03、1142.81；

2、黄金1130.03突破做多，止损1127.44止盈1142.81、1163.87；

3、白银14.8企稳做多，止损14.64止盈15.45、

4、加元1.3194跌破做空，止损1.3232止盈1.31057、1.2913；

5、澳元0.6973企稳做多，止损0.6904止盈0.7171、0.7202、0.7379；

6、日元119.58企稳做多，止损118.23止盈120.67、121.66；

7、欧元1.1155企稳做多，止损1.1086止盈1.1214、1.1400；

8、英镑1.5384企稳做多，止损1.5344止盈1.5439、1.5490、1.5634；

9、瑞郎0.9758企稳做多，止损0.9707止盈0.9820、0.9882；

10、镑日183.81企稳做多，止损182.81止盈187.81、193.62；

11、欧日134.38企稳做多，止损133.57止盈135.59、136.41、138.23；

12、美指96.15不破做空，止损96.94止盈95.05、93.15、92.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差