09月现货黄金策略报告:黄金反弹受压聚焦美联储9月利率决议

-美国8月非农就业报告良莠不一,市场押注美联储在9月加息的概率减弱

-美联储7月纪要偏鸽派,因通胀压力暂时放缓加息的步伐

-人民币贬值、全球股市大跌,市场避险情绪骤升为黄金市场带来大量买盘

一、行情回顾

8月月初黄金位于1180-1197美元/盎司区间窄幅整理,月中因美联储7月会议纪要偏鸽派,市场恐加息时点延后,同时人民币贬值、中国经济放缓,加之全球经济低迷,股市大跌哀鸿遍野,金价获得一丝喘息,展开连阳反弹,最高上探至1170美元/盎司。月末黄金上涨乏力,回撤至1120美元/盎司附近,月线收取一根带有小阳陀螺线,整体走势震荡。

二、 基本面分析

1.8月非农就业报人数大幅回落,失业率则表现良好。

8月非农人口不及预期,仅增长17.3万人,新增就业人数主要出现在医疗保健、社会救助及金融领域,而制造业和矿产业领域就业人数则出现减少。美国8月平均每小时工资年率同比涨幅2.2%,基本符合大部分产业的时薪涨幅。失业率下滑至5.1%,已达到美联储大多数官员认为的充分就业水平的5.0-5.2%,表明劳动力市场闲置进一步改善,这些使得美联储仍然处于今年加息的轨道上,最早可能在9月。

本次非农就业人数虽低于近一年均值24.7万,但报告显示劳动力市场不景气的情况正在慢慢消退,同时没有迹象显示薪资和通胀承压。

2、美国二季度GDP修正为3.7%,提振美联储9月加息预期回升。

美国商务部公布的数据显示,二季度美国GDP年化环比增长3.7%,较上月低公布的2.3%的初值大幅上修,提振投资者对美国经济增长的信心。本次上修的最大推力来自商业投资的增长,包括营建、研究与开发(R&D)和库存在内的数据被上修。知识产权开支增长8.6%,为2007年四季度以来最大增幅。然而库存的上修是把双刃剑。从初值的1100亿美元修正为1211亿美元,库存对美国GDP的贡献度从初值的0.08个百分点修正至0.22个百分点。但是二季度库存充足意味着企业在三季度需要控制库存,否则将可能抑制当季GDP表现。

3、美联储7月份会议纪要暗示加息态度谨慎,其因是劳动力市场和通胀水平仍需继续改善。

美国FOMC公布了7月28日-29日货币政策会议纪要显示,维持利率0.25%不变,符合市场预期。美联储对就业市场闲置程度的描述也有变化,6月时是称闲置程度有所消失,而7月声明中去掉了“有所”,表明对此判断更加肯定。但通胀情况不乐观,此外对通胀过低、海外风险以及美元走强的忧虑加重,意味着美联储仍可能年内加息,但低通胀或使加息推迟。

此外,美联储加息内部资料的“乌龙”事件也暴露了加息共识。美联储研究人员为上月中旬货币政策例会准备的经济预测报告中预计联邦基金利率今年第四季度将升至0.35%。鉴于目前联邦基金利率在0.13%左右波动,这意味着研究人员认为美联储今年年内将加息一次。

4、中国人民银行下调人民币汇率2.2%,人民币贬值或降低美联储9月加息概率。

中国人民银行宣布人民币兑美元汇率一次性贬值近2%,这是近三年来人民币贬值的最大幅度,同时创下了自1994年央行统一官方汇率和市场汇率以来人民币最大单日跌幅。中国央行这一举动如果触发资本流出中国和其他新兴市场,造成外部通缩压力,可能会推迟美联储行动。

人民币贬值主要通过两个渠道影响美国:美元和金融市场 环境。但美联储并不会考虑中国的经济是否会拖累美国经济增速,而是会将注意力放在国内的经济数据上。人民币贬值暗示着中国的经济问题,对美国经济增长和通胀前景的影响几乎可以忽略。尽管如此,最终影响仍然取决于人民币未来累积贬值幅度,以及美国其他交易伙伴的反应。同时,美联储想要让加息过程平缓进行,对当前金融市场环境也极为敏感。

5、全球经济低迷,股市大跌哀鸿遍野,避险情绪加重助推黄金价格飙升。

中国8月财新制造业PMI初值不及预期,并创近六年半低位,且已连续六个月处在荣枯线下方;此外产出指数创下45个月低点,新订单指数则创三年低位,暗示内外需俱疲,经济恐怕仍未见底,破7风险加大。数据显示中国8月财新制造业PMI初值不及预期,预测值为48.2,实际值为47.1。

在地区货币市场动荡的情况下,中国经济疑虑升温,令新兴市场资金流出的担忧雪上加霜。由于对中国经济形势恶化的担忧,全球股市周五下挫,油价和新兴市场资产也受创,市场担心中国经济放缓或影响全球经济增长。

美国股指期货周五亚洲盘中下跌超过0.4%至六个月低点。澳元跌势扩大,下滑0.4%至0.7305美元。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌2.1%,至2012年7月27日以来低点。与中国经济关系紧密的国家的股市普遍下跌,日本股市日经指数跌2%,韩国综合股价指数跌2.2%。受全球股市悲观情绪影响,市场避险情绪骤升,为黄金市场带来了大量的避险买盘,推动黄金价格连续快速拉升,并创一个月新高1168.16。

三、后市展望

基本面上,美联储9月利率决议即将来临,目前因全球经济动荡,市场对于加息的期望已有所减弱,这使得金价在短期内获得一定的支撑。技术面上,反弹至起跌前的震荡区间重要压力位1170美元/盎司,在此位承弱表明黄金仍处于弱势格局。在FOMC会议来临前,投资者交投谨慎,金价将有可能窄幅整理与1170-1110美元/盎司区域,后期市若无法有效突破1170美元/盎司,预计价格将会继续下行。