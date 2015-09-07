今天继续震荡，波动范围1124-1116，

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

投资李哥

2015/9/7 13:07

基本面：

"美国8月新增非农就业人数为17.3万人，大幅低于预期的21.7万，但失业率降至5.1%，为2008年4月来最低水平。《华尔街日报》总结了8月非农数据要点，包括失业率降低、高学历人员的失业率相对更低、劳动力参与率低、薪资增幅有上升迹象、失业时间比春夏要长、失业超过半年的人所占比例上升、油气行业削减人员等。

[快讯]标普500收跌29.99点，跌幅1.54%，报1921.14点

[快讯]纳指收跌50.43点，跌幅1.07%，报4683.07点

[快讯]道指收跌273.79点，跌幅1.67%，报16100.97点

[快讯]道指收跌29.99点，跌幅1.54%，报1921.14点"

技术面：

上周金价受欧元拖累，非农对于金价欲罢不能，欲救还难的尴尬境地，日k跌破布林中轨，5日均线与布林中轨交叉，macd二次底部，当然金价周线上已经跌破1123的关键阻力，这后市要在拉回去恐怕还难。4小时上5日均线与10日均线靠近，再看macd阳线，趋势选金叉看多。

今日观点：

综上所述，今天继续震荡，波动范围1124-1116，大范围1110-1130；可波动操作，英镑，继续看空，欧元震荡。

今日思路：

阻力位1123.88、1131.35、1146.87、1159.61、1169.81；支撑位1119.96、1114.77、1087.36；

1、黄金1124不破做空，止损1128止盈1119.9、1116.53、1113.11；

2、黄金1116不破做多，止损1113.3止盈1119.96、1124、1132.1；

3、白银14.53不破做多，止损14.43止盈14.71、14.89；

4、加元1.3297不破做空，止损1.3352止盈1.31057、1.2913；

5、澳元0.6963不破做空，止损0.7041止盈0.6845、0.7087；0.6492；

6、日元118.92不破做多，止损118.23止盈120.15、121.38；

7、欧元1.1155不破做空，止损1.1197止盈1.1086、1.1017；

8、英镑1.5248不破做空，止损1.5385止盈1.5218、1.5152、1.4769；

9、瑞郎0.9713企稳做多，止损0.9673止盈0.9769、0.9826；

10、镑日182不破做空，止损184.06止盈180.36、178.12；

11、欧日133.19不破做空，止损134.64止盈132.22、133.11；131.47

12、美指95.83企稳做多，止损95.19止盈96.86、97.9、99.76；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差