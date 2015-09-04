今天非农登场，亚欧盘重度关注1123得失

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"中国经济放缓及油价下跌，过去一个月撼动了金融市场。自上月中国人民币贬值以来。中国经济放缓以及对全球增长的担忧，促使投资者增加对欧元的持仓，欧元一直是利差交易常用的融资货币。利差交易的解除上个月曾推升了欧元，这是欧洲央行非常不乐见的。

欧洲央行在会后的声明中，维持主要再融资利率0.05%不变，维持隔夜存款利率-0.2%不变，维持隔夜贷款利率0.3%不变，均符合预期。但在会后的新闻发布会上，德拉基公布了鸽派的决议。他称，“还没到扩大QE的地步。今天没有欧洲央行执委会委员希望扩大QE规模。信贷流回升，成本已经下降。”“如果形势进一步恶化，将扩大或延长欧洲央行的万亿欧元量化宽松计划”。QE发行额度将从25%上调至33%

下调GDP预期。欧洲央行下调2015-2017年GDP预期。欧洲央行将2015年欧元区GDP增速预期从1.5%下修至1.4%；将2016年欧元区GDP增速预期从1.9%下修至1.7%；将2017年欧元区GDP增速预期从2%下调至1.8%。

下调通胀预期。欧洲央行下调2015-2017年通胀预期。欧洲央行将2015年欧元区通胀预期从0.3%下修至0.1%；将2016年欧元区通胀预期从1.5%下修至1.1%；将2017年欧元区通胀预期从1.8%下修至1.7%。

美国 8月29日当周 初请失业金人数(万) 前值：27.1 预期：27.5实际值：28.2，美国 8月15日当周 续请失业金人数修正为 226.6 万，初值226.9万 美国 8月22日当周 初请失业金人数修正为 27.0 万，初值27.1万

纳斯达克综合指数收跌16.45点，跌幅0.35%，报4733.53点

道琼斯工业平均指数收涨21.78点，涨幅0.13%，报16373.16点

标普500指数收涨2.27点，涨幅0.12%，报1951.13点"

技术面：

金价昨日在德拉吉言论的影响下，下行，但在1123面前戈然而止，macd看空动能不足，趋势仍在延续，MA5线走势看空，金价受布林中轨支撑，四小时金价跌破1124.68，MA5看空，macd形态看空力度不够，趋势延续看空。

今日观点：

综上所述，今天非农登场，亚欧盘重度关注1123得失，万一1123拦住金价下行，那金价可能迎来第二春，不然金价还会有很长时间的偏空整理，而欧元已被得垃圾拉下水，本周或未来几周都可能看空，很长时间内欧元弱势震荡；英镑走势看空明显但是结构上，需要谨慎看空。

今日思路：

阻力位1131.35、1146.87、1159.61、1169.81；支撑位1123.45、1114.77、1087.36；

1、黄金1131.35升破做多，止损1128止盈1143、1159.61；

2、黄金1123.45跌破做空，止损1133.2止盈1116.82、1100.50、1087.29

3、白银14.66不破做多，止损14.58止盈14.8、15.45；

4、加元1.3209不破做空，止损1.3297止盈1.3105、1.2913；

5、澳元0.6971不破做多，止损0.6907止盈0.7030、0.7087；

6、日元120.27不破做空，止损120.67止盈117.09；

7、欧元1.1086不破做多，止损1.1017止盈1.1155、1.1260；

8、英镑1.5284不破做空，止损1.5385止盈1.5218、1.5152、1.4769；

9、瑞郎0.9713企稳做多，止损0.9673止盈0.9769、0.9826；

10、镑日183.887不破做空，止损185.23止盈182.46、181.05；

11、欧日134.65不破做空，止损135.43止盈133.76、133.11；

12、美指95.96企稳做多，止损95.19止盈96.86、97.9、99.76；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差