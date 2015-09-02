崩盘又要来了？一市场恐慌前瞻指标翻越股灾日高位

“全球经济风向标”美国股市近期被“见顶”疑云所笼罩，隔夜美股再现重挫，道琼斯工业平均指数大跌2.84%，至16058.35点，不过该指数期货在盘后交易中“异常坚挺”地回拉逾百点：

行情起伏为何如此之大？回升可能有日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)的部分功劳，日元跌势与美股走向十分吻合：

然而中国股市持续低迷恐让市场再度承压。与此同时，无论是从宏观层面(零售销售、核心资本投资、库存销售比数据)还是市场指数考量(VIX、交割延期费、信贷息差和商品价格)，凡此种种，都预示着市场又将经历腥风血雨。ARMS指数尤其透露着这种不祥的气息。

ARMS指数，是一种判断整体股市反转点的分析工具。本指标是以上市公司涨跌家数的比例，结合涨跌股数成交量比率，对照两者之间关系的变化，所求出的一条比率线。这一条比率线，可以侦测成交量的流向。

该指标不仅经常用于短线交易，同时也适用于长期投资。1967年由小理查德·W·阿姆斯(Richard W·Arms,Jr)所创。

数据应用法则写道：Arms指数处在1以下预示市场看跌，高于1则看涨，处在1则意味着一个均衡的市场。交易员非但关注数据的绝对值，也注重数据全天的表现方式。市场参与者会紧盯指数是否接近极端水平，若如此，则预示着行情可能急剧转向。

需要注意的是，数据的陡然上冲暗示市场交易员缺乏信心，暗示市场人士集中买入2-3只上冲的股票，或者抛售及做空跌势最惨的股票，无视市场内在价值。

隔夜美股Arms指标的上窜程度已超出了“黑色星期一”崩盘时的水平：