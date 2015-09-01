9月大阅兵助推金价上行

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"[快讯]标普500指数8月下跌6.3%，为2011年9月以来最大单月跌幅

[快讯]道琼斯指数8月下跌6.6%，为2010年5月以来最大单月跌幅

[快讯]标普500指数周一收跌16.82点，或0.85%，报1972.05点

[快讯]纳指周一收跌52.68点，或1.09%，报4775.65点

[快讯]道指周一收114.38点，或0.69%，报16528.63点

[快讯]恐慌指数--芝加哥期权交易所（CBOE）波动性指数收涨9.1%，报28.43，8月份累计上涨135%，创有史以来最大单月涨幅

9月3日中国迎来抗战胜利70周年纪念大阅兵活动。"

技术面：

8月金价开盘1094.7，最高1169.81，最低1080.94，收盘1134.72，涨40，涨幅3.58%，受阻于1169.88，macd围绕0轴弱势震荡，周线图金价在MA5线获得支撑，反弹，macd走势看多，日线图，MA5反转，昨日K线收带下影线偏长的小阳线，今日开盘走高，macd筑底形态，dif与dea位置关系靠近，有望转多，四小时图金价关注1139阻力，走势偏强，macd看多

今日观点：

综上所述，今日包括本周未来数日，金价可能得到中国阅兵纪念利好推动上涨，再度挑战1159-1169阻力区，同时本周非农，基于全球股指普遍下跌，金价很有可能会获得支撑，建议稳健观望，短线低多操作。欧元今天如果不能上破1.1280，还是偏空，但是技术图上是标准的5浪走势，以布林中轨附近布局多单为最好。英镑在昨天的下跌推动后，周线布林中轨1.5351受到考验，不利多单。

今日思路：

阻力位1139.87、1159.61、1169.81、1180.11；支撑位1123.45、1114.77、1087.36；

1、黄金1127.95企稳做多，止损1123止盈1143.43、1159.61、1169.81；

2、黄金1139.87突破做多，止损1135.03止盈1143.31、1161.34、1184.44；

3、白银14.61企稳做多，止损14.59止盈14.80、15.45、

4、加元1.3184不破做空，止损1.3297止盈1.3105、1.3092；

5、澳元0.7083不破做多，止损0.7039止盈0.7139、0.7239、0.7285；

6、日元120.67企稳做多，止损119.92止盈121.39、123.26、124.26；

7、欧元1.1219企稳做多，止损1.0942止盈1.1280、1.1618；

8、英镑1.5387跌破做空，止损1.5446止盈1.5280、1.5247；

9、瑞郎0.9634企稳做多，止损0.9579止盈0.9671、0.9717、1.004

10、镑日186.55不破做空，止损189.36止盈184.58、183.26；

11、欧日135.65不破做多，止损135.24止盈137.11、138.56；

12、美指95.74跌破做空，止损96.45止盈94.8、94.27、93.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差