原油两天暴涨17% 反弹之路就此开启？

继周四(8月27日)狂飙10%之后，国际油价周五(8月28日)连续第二个交易日强劲反弹，暴涨逾6%。因全球最大的原油消费国--美国经济有走强迹象，同时此前炼厂故障刺激汽油期货劲升、也门冲突刺激所提振。

“油市严重超卖及作空，造就了空头回补强劲反弹，”Caprock Risk Management分析师Chris Jarvis表示。一些分析师表示，投资人担心热带风暴Erika逼近美国墨西哥湾，美国原油期货也因此受到提振。

CFTC持仓数据显示，上周对冲基金和投机者持有的WTI原油空头头寸创下3月份最高，持仓量超过1.91亿桶。一些交易员称，随着原油市场空头平仓和多头头寸的建立，此轮油价反弹主要是受空头回补和逢低买盘的推动。

美国原油期货价格两天累计上涨17%，是2009年1月份以来最大两日涨幅；本周累计上涨12%，两个月来首次录得周度升幅，也是2011年2月份以来最大周涨幅。

与此同时，布伦特原油期货价格本周升幅达到10%。另外彭博数据显示，芝加哥期权交易所原油波动率指标升至4月1日以来最高水平。

摩根士丹利认为油价进一步上涨的可能性高于下跌，在一份报告中称原油存在“不对称风险”，由于做空仓位“极多”，因此油价上涨可能性大于下跌可能性。

报告指出，任何明显的正面新闻可能继续挤压空头仓位，推动油价温和上行；相反，由于负面消息已经“越来越多地反映在价格走势上”，因此不利消息对价格的影响可能较小。