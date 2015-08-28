金价昨日反弹明显不足，今日将继续反弹1139

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"[快讯]纳指周四收涨4114.27点，或2.43%，报4811.81点

[快讯]道指周四收涨369.72点，或2.27%，报16,655.23点

[快讯]标普500指数周四收涨47.07点，或2.43%，报1987.58点

[快讯]布伦特原油期货价格周四收涨4.42美元，或10.25%，报47.56美元/桶

[快讯]美国NYMEX原油期货价格周四收涨3.96美元，或10.26%，报42.56美元/桶

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技术面：

昨日金价下试日线布林中轨（1115.83）附近支撑后，获得支撑反弹1126.78收盘，日线收锤子阳线，站稳7月24日来的50%涨幅位置，MA6继续回落，macd收阴柱，dif看空走势，4小时盘面MA拐头上走，金价在1123.40得到企稳，macd连续放阳，dif与dea看多。

今日观点：

综上所述，昨日反弹明显不足，今日将继续反弹，关键1139.93，今日收周线，从某种意义上影响到下周收月线，有一定的重要性，欧元回调还未结束，今日不急于做多，英镑上升格局被打破，进入下降趋势。

今日思路：

阻力位1139.87、1159.61、1169.81、1180.11；支撑位1123.45、1114.77、1087.36；

1、黄金1123.43企稳做多，止损1117止盈1143.43、1159.61、1064.07；

2、黄金1139.87不破做空，止损1144止盈1123.43、1111.93、1071.26；

3、白银14.67不破做空，止损14.9止盈14.14、13.96、13.77；

4、加元1.3253不破做空，止损1.3297止盈1.3153、1.3105、

5、澳元0.7186企稳做多，止损0.7083止盈0.7239、0.7306、0.7394；

6、日元120.67企稳做多，止损119.92止盈121.39、123.26、124.26；

7、欧元1.128不破做空，止损1.1388止盈1.1123、1.0942；

8、英镑1.5418不破做空，止损1.5453止盈1.5369、1.5339；

9、瑞郎0.9637企稳做多，止损0.9573止盈0.9671、0.9717、1.004

10、镑日187.21不破做空，止损189.26止盈184.53、183.26；

11、欧日136.89不破做空，止损137.38止盈135.65、135.24、135.05；

12、美指96.58不破做空，止损97.08止盈94.85、94.07、93.54；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差