今天金价走势或先涨后跌，

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"纳斯达克综合指数收涨190.01点，涨幅4.22%，报4696.50点

道琼斯工业平均指数收涨620.53点，涨幅3.96%，报16286.97点

标普500指数收涨72.82点，涨幅3.90%，报1940.43点

【期金收盘】跌13.70美元至1124，美元及美股走强施压金价。"

技术面：

昨日金价强势下跌，形成大阴k线，金价触碰布林中轨（1114.78）上方1117.66附近，反弹于1123.43上方收盘，macd阴柱继续，dif与dea死叉看空，但是4小时周期上macd收阳柱，dif与dea金叉，同时金价在1123受到支撑。今天关键阻力位1143.73。

今日观点：

综上所述，日线与四小时图结合观察，今天有一个反弹1143-1145的趋势，后市能否继续看涨也要关注这个位置，但是结合日线macd来看，应该反弹不会有太高，也不会超过1143.73，昨天欧元的暴跌影响后市的看法，今天看1.3337支撑力度；英镑经昨天的这么一跌，跌出个中线震荡的格局，今日或将继续下跌。

今日思路：

阻力位1145.75、1159.61、1169.81、1180.11；支撑位1123.45、1114.77、1087.36；

1、黄金1123.43企稳做多，止损1117止盈1143.43、1159.61、1064.07；

2、黄金1143.43不破做空，止损1147止盈1123.43、1111.93、1071.26；

3、白银14.14跌破做空，止损14.36止盈13.96、13.77、12.47；

4、加元1.327企稳做多，止损1.3197止盈1.3352、1.3388、1.3644；

5、澳元0.7176不破做空，止损0.7245止盈0.7083、0.7395、0.6995；

6、日元120.18不破做空，止损121.73止盈117.09、116.07、115.06；

7、欧元1.1502不破做空，止损1.1618止盈1.1337、1.1244、1.1116；

8、英镑1.5634不破做空，止损1.5666止盈1.5491、1.5411、1.5125；

9、瑞郎0.945企稳做多，止损0.9328止盈0.9579、0.9679、0.9831；

10、镑日187.93不破做空，止损190.73止盈184.58、183.26；

11、欧日136.75不破做空，止损137.55止盈135.83、135.44、135.05；

12、美指94.67企稳做多，止损93.74止盈95.59、97.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差