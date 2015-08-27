美元美股上演反攻大戏 黄金苦日子似乎还没完

国际现货黄金周四(8月27日)亚市盘初略微回升至1125美元附近。周三(8月26日)因全球避险情绪回落，美元指数连续第二日走强，欧美股市也纷纷上扬，金价承压下跌且一度下探1117美元。与此同时，银价更是暴跌5%,刷新13.93美元的逾6年半低位。

随着全球市场动荡缓和，市场的焦点又将再度转向美联储的货币政策风险。周四晚间的美国二季度PCE及GDP数据将受到众多投资者的瞩目。此外，全球央行年会也即将召开，届时美联储副主席费希尔将发表有关货币政策的讲话。

美元美股强势拉升 黄金重挫白银暴跌5%

因周三公布的美国经济数据表现强劲，且近日金融市场的不安情绪有所缓解，美国三大指数上扬逾1%，美元指数连续第二日交易日走强，打压现货金价重挫20美元，一度下探1117美元；银价更是暴跌5%，刷新逾6年半新低。

美国商务部(DOC)周三(8月26日)公布的数据显示，美国7月扣除飞机的非军事设备订单增长2.2%，为2014年6月份以来最大增幅，之前在6月份增长1.4%。这显示企业开支在最近金融市场动荡之前企稳。

受到就业稳健支撑，美国经济增长将持续扩张，同时美元升值的负面影响逐渐减弱，从而促使企业雇主愿意大规模的更新工厂设备。

经济学家和分析人员指出，在市场7月进入动荡之际，即便海外需求依然疲软，但美国7月份耐用品订单好于预期，说明在出口受损情况下，美国国内需求正在站稳脚跟。

彭博经济学家表示，美国7月份耐用品订单显示出令人鼓舞的迹象，表明制造业领域经历了上半年的停滞不前后其前景正在改善。此外，7月核心资本财订单大增，对于第三季的经济增长前景而言是个好预兆。

道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示，“它预示着美国第三季的企业资本投资活动将大幅加速，而且我们的增长预估也有可能上修。”

周四美国方面将公布多个重磅经济数据，比如二季度PCE以及GDP修正值，同时还有初请失业金及房屋数据，料将对投资者研判美联储是否9月加息给予指引。

杜德利话锋转变 美联储9月加息概率再降低

周三纽约联储主席杜德利(William Dudley)表示，鉴于近期市场动荡对美国经济构成的风险，美联储似乎不宜在下月升息。此番言论清晰地显示出，对中国经济放缓的担心正影响到美国货币政策决策。

杜德利指出，和几周前相比，如今9月升息前景“迫切性较低”。然而他也对“短期”市场波动过度反应提出警告，且美联储9月16-17日会议升息的大门仍然敞开。

国经济数据疲弱，以及对中国当局丧失对市场掌控的担忧导致市场剧烈动荡。杜德利称，这威胁到全球经济成长，并导致当前的金融环境不适合美联储太快进行近十年来的首次升息。

市场动荡令人质疑美联储最早可能在下个月升息的计划。投资者和分析师预计，美联储可能推迟到12月甚至明年再采取行动，称美元升值以及油价下跌将美国通胀率压制在联储目标下方。

杜德利是美联储鸽派人士之一，他在发出警告时比亚特兰大联储总裁洛克哈特更为直接。洛克哈特周一只表示，可能会在“今年的某个时候”开始升息。

当被问及出台第四轮购债刺激举措即量化宽松(QE)的可能性时，杜德利笑着说美联储距此“还远着呢”。他并称，市场动荡“不是美国的问题”，而是由“海外形势”所致。

投行Jefferies经济学家认为，从杜德利的讲话来看，至少9月份加息可能性很低。

太平洋投资管理公司(Pimco)经济学家Mather认为，美联储会在10月份动口、在12月份动手。在市场动荡之后，9月份加息的可能性很小。

摩根大通(JPM)认为，杜德利的讲话没有排除在9月份首次加息的可能性，然而需要数据持续强劲而且市场平静才能让央行采取行动，符合美联储9月份加息可能性低于50%的判断。

全球最大的对冲基金公司——桥水基金(Bridgewater Associates)创始人Ray Dalio周二(8月25日)表示，该公司认为美联储(Fed)下一个大动作将是放松美国货币政策，而非收紧。

全球央行年会开幕 聚焦Fed费希尔表态

本周四(8月27日)起各国央行官员将齐聚怀俄明州杰克逊霍尔，将对通胀展开学术讨论，这正好赶在了中国经济放缓势头加紧之际，且在物价下跌担忧重燃的节骨眼上。

本次杰克逊霍尔会议的主题是通胀和货币政策，且投资者对于参会官员美联储(Fed)副主席费希尔（Stanley Fischer）将揭示升息时机的期望很高。此前美联储主席耶伦已经表态，其不会参加今年的会议。

当前美国工资和物价水平令市场感到困惑，在不到6年的时间里，美国失业率接近减半，但工资和物价至今未对此作出明显反应。在近期市场动荡消退之后，这个问题可能是美联储9月份升息的唯一拦路虎。

而更令全球决策者愁上加愁的是，大宗商品价格暴跌令全球通货紧缩的幽灵复活。这也助长了对于欧洲央行(ECB)可能加大力度刺激欧元区经济增长的猜测。不过，欧洲央行行长德拉基也不会出席本次杰克逊霍尔会议。

摩根大通（JP Morgan）驻纽约首席经济学家Michael Feroli指出，“通胀将占据首要和核心位置，不仅美联储关注这个问题，欧元区和一些亚洲经济体也是如此。”

黄金丧失避险魅力 分析师转而看跌

本周一全球股市、货币和大宗商品价格曾纷纷大跌，但避险需求却没能推动金价，反而此后黄金市场一再下跌，不禁让人疑惑黄金的避险保值功能去了哪里。

华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan表示，仍然预计今年年底金价跌至1050美元/盎司水平。Gan是彭博追踪的贵金属分析师中预测最为准确的一位。

他认为，避险需求很快会消散，金价会重新回到下行趋势中。尽管此前人民币的贬值为黄金市场带来了不小的推动，但市场的注意力也会很快再次转回对美联储的关注。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)贵金属策略师George Gero表示，在整个大宗商品带来的通缩压力下，黄金可能会继续承压下行。

Gero称，“黄金不是暂时的避险资产，长期而言，黄金应该是对抗通胀的资产。缺乏通胀使得黄金承压。”

Evercore ISI技术分析师Rich Ross周三称，“黄金将会很快重新回到下行方向，一个重要信号就是价格此前回升时未能突破100日均线位置，这使黄金面对新一轮跌势时缺少下方支撑。”

Ross认为，目前黄金下方支撑位于1120美元附近水平。如果黄金最终穿透1120美元，那么黄金将很可能回到8月初的1100美元附近。

盛宝银行(Saxo Bank)商品分析主管Ole Hansen表示，贵金属市场都表现疲软，银价触及6年新低，钯金价格触及5年低点。目前金价的下行支撑在1121和此后的关键水平1110美元/盎司。