2026年3月21日–27日外汇与加密货币预测

过去一周再次在地缘政治因素以及市场对央行决策的反应下展开。美联储维持利率不变，确认观望立场，并对通胀进一步下降保持谨慎。欧洲央行同样未调整政策参数，表明将继续维持紧缩立场。英国央行维持利率不变，其表态仍然偏向中性，反映出经济放缓与通胀仍然较高之间的平衡。结果，美国国债收益率开始下降，对美元形成压力，并促使其在周末走弱。

💶 EUR/USD

EUR/USD小幅上涨，并在1.1570附近收盘（七天前为1.1415）。当前阻力位位于1.1600-1.1620区间。若突破该区间，价格可能上行至1.1700，并进一步指向1.1765-1.1830区域。支撑位位于1.1510-1.1530，其后为1.1390-1.1415。只要汇价维持在1.1510-1.1530上方，欧元所承受的压力仍然有限。这与整体市场反应一致，即在央行会议之后，欧元和英镑走强，美元走弱。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币本周收于70,530。市场虽然维持在70,000上方，但再次未能形成持续上涨动能。再次尝试站稳74,000未果——在3月16日触及76,022后，BTC/USD回落至70,000区域。当前阻力位仍为74,000。若有效突破，该水平将打开通往80,000的空间，下一目标为85,000-90,000区间。若风险偏好下降且跌破70,000，支撑位位于68,000-68,800，其后为65,000-65,600、62,415-63,000以及59,785-60,000。

🛢 布伦特原油

原油仍是地缘政治风险的主要风向标。3月20日周五，布伦特收于112.19。在前一日触及119.13后，市场仍保持极高波动性。当前阻力位为114.00。若中东局势未缓和，不排除再次测试119.00的可能。若出现回调，支撑位位于110.000，其后为103.00-105.00及100.00。在当前波动环境下，讨论价格的小数级别波动已无实际意义。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金在周末明显下跌，跌至4,497美元/盎司。市场不仅跌破5,000水平，也跌破中期上升支撑区域。此次下跌与市场重新评估美联储政策有关：在通胀风险和能源价格上涨背景下，市场预期高利率将维持更长时间。此外，2025年强劲上涨后的获利了结也带来了额外压力。当前阻力位位于4,650-4,730，其后为4,850和5,000。支撑位位于4,440，其后为心理关口4,400及4,200-4,250区域。





📈 本周关键事件与基本情景

本周市场关注将转向宏观经济数据。3月24日 – 美国和欧元区初步PMI数据，3月26日 – 美国初请失业金人数，3月27日 – 美国PCE和核心PCE（美联储关键通胀指标）。这些数据可能决定美元是继续承压还是恢复强势。

基本情景：EUR/USD – 在1.1510-1.1530上方为中性偏多；BTC/USD – 在70,000附近维持中性；Brent – 在105.00上方为波动性偏多；XAU/USD – 在4,650-4,730下方为中性偏空。





