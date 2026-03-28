2026年3月30日 – 4月03日 外汇与加密货币预测

过去一周，市场主要受到美国和欧元区宏观经济数据的影响。3月24日公布的初值PMI显示，欧洲商业活动温和放缓，而美国表现相对更为稳健，这对美元形成支撑。3月26日公布的初请失业金人数总体保持稳定，未显示劳动力市场明显降温。最关键的事件是美国PCE通胀报告：数据基本符合预期，表明通胀压力依然存在。因此，市场强化了对美联储将长期维持高利率的预期，这支撑了美元并限制了风险资产的上涨。

💶 EUR/USD

EUR/USD在1.1510附近收盘，此前从约1.1640的高点回落。市场未能稳固站上1.1600-1.1620区间，并回到1.1510-1.1530支撑区域。若跌破该区间，可能打开通往1.1450以及1.1390-1.1415的空间。若重新站上1.1600，上方目标将指向1.1700以及1.1765-1.1830。在价格维持在1.1510附近的情况下，基准情景仍为中性。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币周五收于66,025。在未能站稳70,000上方后，市场转为下行，周内低点为65,485。 ближайшее сопротивление位于68,800-70,000区间。只有重新站上该区间，才可能恢复上涨至71,500-72,000，随后看向73,400-74,000以及76,000。支撑位在65,500-65,600，其次为63,000-64,000和59,785-60,000。在价格低于70,000的情况下，市场维持中性并带有下行风险。

🛢 布伦特原油

布伦特原油周收于106.25美元/桶。在跌至92.80后市场有所恢复，但107.40-110.00区间尚未重新收复。若突破该区间，可能打开通往112.00以及119.00的空间。支撑位在100.00，其次为97.00-98.00和92.80。在价格维持在100.00上方的情况下，市场仍有稳定的可能，但波动性依然较高。地缘政治溢价以及供应中断风险继续为油价提供支撑，限制了深度回调空间。同时，未能站稳110.00上方表明市场尚未准备好进入持续上涨趋势，仍处于宽幅震荡区间。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金连续第二周几乎收于相同水平 – 每盎司4,495美元。如预期，4,200-4,250区间的强支撑保持有效，尽管价格一度下探至4,100，这可以视为短期价格滑落。市场随后部分反弹，但未能突破4,600-4,650阻力区间，表明买方动能有限，尚未出现反转信号。

下一阻力位在4,730、4,850和5,000。支撑位在4,400-4,440，其次为4,200-4,250和4,100。在价格低于4,650的情况下，市场维持中性偏空。对黄金的额外压力来自于市场预期美联储将长期维持高利率，而价格仍守在4,400上方尚未确认形成强劲下行趋势。

📈 关键事件与基本情景

下周市场焦点仍将集中在宏观数据。3月31日将公布欧元区CPI。4月01日公布美国ISM制造业PMI和ADP就业报告。4月02日公布初请失业金人数。4月03日公布关键的美国就业数据（非农就业、失业率、薪资）。这些数据可能影响市场对美联储利率路径的预期，并驱动美元走势。

基本情景：EUR/USD – 在1.1510-1.1530附近维持中性。BTC/USD – 中性，存在跌破65,500的风险。Brent – 在100.00上方维持中性偏震荡。XAU/USD – 在4,650下方维持中性偏空。





