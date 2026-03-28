2026年3月30日 – 4月03日 外汇与加密货币预测
分析与预测

2026年3月30日 – 4月03日 外汇与加密货币预测

28 三月 2026, 14:35
Sergey Ershov
Sergey Ershov
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过去一周市场主要受到美国和欧元区宏观经济数据的影响。324日公布的初PMI显示欧洲商业活动温和放缓而美国表现相对更为稳健这对美元形成支撑。326日公布的初请失业金人数总体保持稳定，未显示劳动力市场明显降温。最关键的事件是美国PCE胀报告：数据基本符合预期，表明通胀压力依然存在。因此，市场强化了对美联储将长期维持高利率的预期，这支撑了美元并限制了风险资产的上涨。

💶 EUR/USD

EUR/USD1.1510附近收盘，此前从约1.1640的高点回落。市场未能稳固站上1.1600-1.1620间，并回到1.1510-1.1530支撑区域。若跌破该区间，可能打开通往1.1450以及1.1390-1.1415的空间。若重新站上1.1600，上方目标将指向1.1700以及1.1765-1.1830。在价格维持在1.1510附近的情况下，基准情景仍为中性。

🟠 比特 (BTC/USD)

比特币周五收于66,025。在未能站70,000上方后，市场转为下行，周内低点为65,485 ближайшее сопротивление位于68,800-70,000间。只有重新站上该区间，才可能恢复上涨至71,500-72,000，随后看向73,400-74,000以及76,000。支撑位在65,500-65,600，其次63,000-64,00059,785-60,000。在价格低于70,000的情况下，市场维持中性并带有下行风险。

🛢 伦特原油

伦特原油周收于106.25美元/桶。在跌至92.80后市场有所恢复，但107.40-110.00间尚未重新收复。若突破该区间，可能打开通往112.00以及119.00的空间。支撑位在100.00，其次97.00-98.0092.80。在价格维持在100.00上方的情况下，市场仍有稳定的可能，但波动性依然较高。地缘政治溢价以及供应中断风险继续为油价提供支撑，限制了深度回调空间。同时，未能站稳110.00上方表明市场尚未准备好进入持续上涨趋势，仍处于宽幅震荡区间。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金连续第二周几乎收于相同水平每盎司4,495美元。如预期，4,200-4,250间的强支撑保持有效，尽管价格一度下探至4,100这可以视为短期价格滑落。市场随后部分反弹，但未能突破4,600-4,650阻力区间，表明买方动能有限，尚未出现反转信号。

下一阻力位在4,7304,8505,000。支撑位在4,400-4,440，其次4,200-4,2504,100。在价格低于4,650的情况下，市场维持中性偏空。对黄金的额外压力来自于市场预期美联储将长期维持高利率，而价格仍守在4,400上方尚未确认形成强劲下行趋势。

📈 键事件与基本情景

下周市场焦点仍将集中在宏观数据。331日将公布欧元区CPI401日公布美国ISM制造PMIADP业报告。402日公布初请失业金人数。403日公布关键的美国就业数据（非农就业、失业率、薪资）。这些数据可能影响市场对美联储利率路径的预期，并驱动美元走势。

基本情景：EUR/USD – 1.1510-1.1530附近维持中性。BTC/USD – 中性，存在跌破65,500风险。Brent – 100.00上方维持中性偏震荡。XAU/USD – 4,650下方维持中性偏空


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