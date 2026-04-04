2026年4月06日–10日外汇与加密货币预测

过去一周主要受到美国劳动力市场数据以及地缘政治紧张局势加剧的影响。4月03日公布的非农就业报告显示美国就业依然稳健。然而，工资增长和持续的通胀压力并未为市场提供美联储政策可能转向宽松的明确信号。因此，市场对长期维持高利率的预期依然存在，但由于对避险资产和大宗商品的需求上升，美元未能获得持续支撑。市场波动性仍然较高，尤其体现在原油和黄金。

💶 EUR/USD

EUR/USD汇价在1.1515附近收盘，再次从局部高点回落至1.1510-1.1530区域。自3月中旬以来，市场一直沿该关键支撑/阻力区域横盘运行。若跌破该区间，价格可能下探1.1450，并进一步指向1.1390-1.1415。若重新站上1.1600-1.1620区域，则目标将指向1.1700以及1.1765-1.1830。只要价格维持在1.1510-1.1530附近，基准情景仍为中性，并带有下行风险。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币收于66,826。在未能站稳70,000上方后，市场再次回落，显示卖方压力依然存在。同时，自2月初以来，BTC/USD一直处于无明确趋势的横盘区间。当前阻力位位于68,800-70,000。只有有效突破该区域，才有望上行至71,500-72,000，并进一步指向73,400-74,000和76,000。支撑位位于65,500-65,600，其后为63,000-64,000以及59,785-60,000。只要价格维持在70,000下方，情景仍为中性，并伴随下行风险。

🛢 布伦特原油

布伦特收于106.50美元/桶。市场未能稳固站上109.00-110.00区域，表明仍处于区间震荡阶段。若突破该区域，价格有望上行至114.00，并进一步测试119.00。支撑位位于100.00，其后为97.00-98.00和92.80。只要价格维持在100.00上方，市场仍有稳定的可能，但波动性依然较高，地缘政治溢价持续存在。同时，中东局势的紧张，包括与霍尔木兹海峡相关的风险，也为油价提供支撑，该海峡承担着全球重要的原油运输通道。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金成功突破4,600-4,650的强阻力，并在4,675美元/盎司附近收盘。下一个阻力位位于4,750-4,800，其后为4,850和5,000。最近支撑位在4,525-4,550，其后为4,440-4,450、4,200-4,250以及4,100。只要价格维持在4,650上方，对黄金的压力正在减弱，但尚未形成稳定的上升动能。

📈 本周关键事件与基准情景

下周一，欧洲因复活节假期休市，中国因清明节休市。随后市场关注将转向通胀和经济活动数据。4月07日 – 欧元区服务业PMI，4月08日 – 美联储会议纪要，4月09日 – 美国初请失业金人数，4月10日 – 德国和美国CPI数据。这些数据可能影响市场对美联储政策的预期，并决定美元走势。

基准情景：EUR/USD – 在1.1510-1.1530附近为中性并带有下行风险；BTC/USD – 在70,000下方维持中性并处于横盘区间；Brent – 在100.00上方为中性偏波动并具有上行潜力；XAU/USD – 在4,650上方为中性偏多。