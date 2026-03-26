2025年交易者从哪些品种中获利

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2025年，市场明显从传统货币对转向更具波动性的工具，这些工具主要受到利率、大宗商品和地缘政治因素的驱动。
从交易量来看，市场结构基本保持不变：
EUR/USD – 约 22–24%，
USD/JPY – 13–15%，
GBP/USD – 9–11%，
USD/CHF – 约 5%。
这四大货币对仍然占据了超过 50% 的市场交易量。
与此同时，交叉盘和商品货币的占比在部分细分市场中上升至 25–30%。
📈 波动性（ATR）：
- EUR/USD – 70–90 点
- GBP/USD – 100–130 点
- USD/JPY – 90–120 点，最高扩展至 150+ 点
- AUD/USD – 80–110 点
- USD/CAD – 70–100 点
📊 盈利主要来源：
- USD/JPY – 趋势行情达到 300–600 点
- EUR/USD – 多数在 150–300 点区间内震荡
📉 交叉货币对：
- GBP/JPY – 150–220 点，最高达 250+ 点（高风险）
- EUR/JPY – 100–140 点
📌 被低估的品种：
- NZD/USD – 70–100 点，对风险情绪较为敏感
- EUR/GBP – 40–60 点，适合更稳健的策略
⚡ 关键结论：
2025年的盈利并非来自最热门的交易品种，而是来自那些具有强趋势和明确方向性的市场。
市场兴趣正逐步转向交叉盘和商品货币，而交易成功越来越依赖于对波动性和宏观因素的把握。