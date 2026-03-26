2025年交易者从哪些品种中获利
分析与预测

2025年交易者从哪些品种中获利

26 三月 2026, 12:02
Sergey Ershov
Sergey Ershov
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2025场明显从传统货币对转向更具波动性的工具这些工具主要受到利率、大宗商品和地缘政治因素的驱动。

从交易量来看场结构基本保持不变
EUR/USD 22–24%
USD/JPY13–15%
GBP/USD9–11%
USD/CHF 5%

这四大货币对仍然占据了超过 50% 的市场交易量。
与此同交叉盘和商品货币的占比在部分细分市场中上升至 25–30%

📈 动性（ATR）：

  • EUR/USD – 70–90
  • GBP/USD – 100–130
  • USD/JPY – 90–120 ，最高扩展至 150+
  • AUD/USD – 80–110
  • USD/CAD – 70–100

📊 盈利主要来源：

  • USD/JPY – 趋势行情达到 300–600
  • EUR/USD – 多数在 150–300 间内震荡

📉 交叉货币对：

  • GBP/JPY – 150–220 ，最高达 250+ （高风险）
  • EUR/JPY – 100–140

📌 被低估的品种：

  • NZD/USD – 70–100 对风险情绪较为敏感
  • EUR/GBP – 40–60 ，适合更稳健的策略

键结论：
2025年的盈利并非来自最热门的交易品种，而是来自那些具有强趋势和明确方向性的市场。

场兴趣正逐步转向交叉盘和商品货币，而交易成功越来越依赖于对波动性和宏观因素的把握


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