2025年交易者从哪些品种中获利

2025年，市场明显从传统货币对转向更具波动性的工具，这些工具主要受到利率、大宗商品和地缘政治因素的驱动。

从交易量来看，市场结构基本保持不变：

EUR/USD – 约 22–24%，

USD/JPY – 13–15%，

GBP/USD – 9–11%，

USD/CHF – 约 5%。

这四大货币对仍然占据了超过 50% 的市场交易量。

与此同时，交叉盘和商品货币的占比在部分细分市场中上升至 25–30%。

📈 波动性（ATR）：

EUR/USD – 70–90 点

GBP/USD – 100–130 点

USD/JPY – 90–120 点 ，最高 扩展至 150+ 点

AUD/USD – 80–110 点

USD/CAD – 70–100 点

📊 盈利主要来源：

USD/JPY – 趋势行情达到 300–600 点

EUR/USD – 多数在 150–300 点 区 间内震荡

📉 交叉货币对：

GBP/JPY – 150–220 点 ，最高达 250+ 点 （高 风险）

EUR/JPY – 100–140 点

📌 被低估的品种：

NZD/USD – 70–100 点 ， 对风险情绪较为敏感

EUR/GBP – 40–60 点 ，适合更 稳健的策略

⚡ 关键结论：

2025年的盈利并非来自最热门的交易品种，而是来自那些具有强趋势和明确方向性的市场。

市场兴趣正逐步转向交叉盘和商品货币，而交易成功越来越依赖于对波动性和宏观因素的把握。