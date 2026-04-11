2026年4月13日–17日外汇与加密货币预测

过去一周主要受到通胀和生产数据以及地缘政治环境变化的影响。相关数据确认了经济活动保持温和，同时通胀压力依然存在，未能为市场提供美联储转向宽松政策的明确信号。因此，市场对长期维持高利率的预期依然存在。同时，霍尔木兹海峡附近紧张局势的部分缓解导致油价下跌，对美元形成压力。在此背景下，避险资产需求依然强劲，支撑了黄金价格，并对比特币形成一定支撑。

💶 EUR/USD

EUR/USD在周五收于1.1725，成功突破此前作为关键阻力的1.1600-1.1620区间。周内走势表明市场加快了对美元走弱的重新定价。当前阻力位上移至1.1765-1.1830区间。若继续上涨，下一目标可能为1.1900-1.1930区域。支撑位位于1.1670-1.1680，其后为1.1600-1.1620区间。只要价格维持在该区域上方，基准情景仍为中性偏多。

🟠 比特币 (BTC/USD)

比特币收于73,380。自4月初以来，市场自65,700区域反弹，但尚未实现对宽幅震荡区间的有效突破。当前阻力位位于73,900-74,000。只有站稳该区域上方，才可能上行至76,000并进一步指向80,000。支撑位位于68,800-70,000，其后为65,500-66,500。只要BTC/USD维持在74,000下方，情景仍为中性，并在震荡结构中偏向下行。

🛢 布伦特原油

布伦特收于95.20美元/桶。在4月08日快速下跌至90.40后，市场出现一定程度的稳定，但尚未重返97.00-98.00区域。当前阻力位位于97.00-98.00，其后为100.00。支撑位在94.00，其后为92.20-92.80和88.80。只要价格维持在97.00-98.00下方，Brent情景仍为中性偏空。中东局势的不稳定继续维持高波动性，因此在当前环境下，应优先考虑地缘政治因素，而技术分析的重要性相对下降。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,750美元/盎司。在上涨至4,857后，市场进入修正阶段，但仍成功维持在4,750-4,800区间。当前阻力位位于4,800-4,850，其后为5,000。支撑位位于4,650-4,685，其后为4,525-4,550以及4,350-4,400。只要价格维持在4,650-4,685上方，情景仍为中性偏多，但在过去三周大幅上涨后，市场已有一定过热迹象。

📈 本周关键事件与基准情景

下周市场关注将再次转向通胀和消费数据。4月14日 – 美国PPI和Core PPI（生产者价格指数），可能影响对美联储政策的预期。4月15日 – 美国原油库存数据。4月16日 – 欧元区CPI、中国和英国GDP数据，以及美国初请失业金人数。这些数据可能在周后半段影响美元、欧元及大宗商品市场走势。

基准情景：EUR/USD – 在1.1600-1.1620上方为中性偏多；BTC/USD – 在74,000下方为中性偏空（震荡结构）；Brent – 在97.00-98.00下方为中性偏空；XAU/USD – 在4,650-4,685上方为中性偏多。









