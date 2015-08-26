欧元/美元8月26日走势分析

周三（8月26日）亚市早盘，欧元/美元位于1.1530附近水平徘徊。上一交易日欧元/美元先温和回撤至1.1397低位，之后纽约时段自该点反弹，收复当日小部分跌幅。

上一交易日欧元/美元于纽约时段展开相对强势反弹，主要因美股反弹失去动能。中国股市再次下跌7.63%，迫使中国央行（PBOC）再度进行干预，宣布降准的同时也降息。

周二（8月25日）中国央行宣布自去年11月以来第5次下调贷款利率，也调低存款准备金率，这提振美元扩大涨势，但美国经济数据温和。

上一交易日公布的美国新屋销售增长5.07万，高于前值，但不及预期的5.2万。而8月服务业PMI录得55.2，预期55.6。欧美股市强势反弹帮助稳定外汇市场，支持美元，但美股在收盘前回吐所有涨势，并以阴线收跌。

上一交易日欧元/美元跌势似乎构筑短期底部，技术指标自超卖水平附近反弹，而100日均线上穿200日均线，当前汇价位于这两条移动均线上方，100日均线切入位于1.1345，对欧元构成强劲动态支撑。

4小时图上看，Bednarik指出，欧元/美元短暂跌破20期均线后反弹，而技术指标自超买水平回落，目前略微走高，且远高于中轴。汇价需要突破周一跌势的61.8%回撤位1.1500，方能确认强劲反弹。

支撑位：1.1420 1.1390 1.1345

阻力位：1.1540 1.1585 1.1600