全球救股市又遇央行双降，金价回天无力

"纳斯达克综合指数收跌19.76点，跌幅0.44%，报4506.49点

道琼斯工业平均指数收跌204.91点，跌幅1.29%，报15666.44点

标普500指数收跌25.59点，跌幅1.35%，报1867.62点

美国NYMEX 9月原油期货价格收涨1.07美元，涨幅2.80%，报每桶39.31美元

美国COMEX 12月黄金期货价格收跌15.30美元，跌幅1.3%，报每盎司1138.30美元，为连续第二个交易日收跌，并创四个交易日最低收盘位

新华网：中国央行金融研究所所长姚余栋将股市动荡归咎于美联储。

全球股市集体大跌 多个国家和地区拟出手救市"

技术面：

在全球出手救市情况下，本周初连续两个交易日下跌，盘面显示金价继续回落并击破1154下方，macd收出阴线，dif与dea产生出死叉，由此金价还会有继续下跌的空间，四小时图显示macd阴柱收短，dif与dea显示下跌趋势暂缓，金价位于MA6上方，亚欧盘金价可能存在反弹。

今日观点：

综上所述，日线与四小时图结合观察，应该等待反弹高点做空比较安全，短线还是继续震荡看待；欧元则表现为强势，寻底做多是上策，但是英镑在1.5779面前屡试不爽，没有有效突破，很难多单进场。

今日思路：

阻力位1153.53、1159.61、1169.81、1180.11；支撑位1138.43、1130.68、1123.45、1087.36；

1、黄金1153.3不破做空，止损1159.8止盈1138.43、1130.68、1123.45；

2、黄金1138.43跌破做空，止损1145.7止盈1130.68、1123.45、1108.27；

3、白银14.67跌破做空，止损14.97止盈14.43、13.58；

4、加元1.3297企稳做多，止损1.325止盈1.3352、1.3402；

5、澳元0.708不破做多，止损0.7039止盈0.7158、0.7223；

6、日元117.01不破做多，止损116.07止盈120.32；

7、欧元1.502企稳做多，止损1.365止盈1.1637、1.1713；

8、英镑1.5621企稳做多，止损1.5609止盈1.5724、1.5797、1.6138；

9、瑞郎0.9287不破做多，止损0.9257止盈0.9381、0.9477；

10、镑日184.58不破做多，止损183.26止盈187.68、189.26；

11、欧日136.31企稳做多，止损135.98止盈137.48、138.64；

12、美指93.71企稳做多，止损93.02止盈94.08、94.83、94.9；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差